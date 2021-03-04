استشاري صدر يحذر من تناول الألبان والبيض بكثرة: تسبب «الربو»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الربو الشعبي، إحدى المشكلات التنفسية التي قد تنتج إثر التهابات الشعب الهوائية؛ إذ أنه قد يصيب الجهاز التنفسي بشكل خاص، كما أنه يتعايش مع الرئتين.

وأثبتت بعض الدراسات أن أكثر من 25 مليون أمريكي، يعانون من الإصابة بالربو؛ إذ يتسبب في زيادة عدد مرضى غرفة العناية المركزة إلى مليون حالة كل عام، بينما البعض الآخر قد يضطرون إلى الذهاب لغرفة الطوارئ، بحسب ما ذكره موقع «healthline».

أعراض الاصابة بالربو الشعبي

ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسات عن أعراض الإصابة بالربو الشعبي الآتي: انقباض في الصدر، ضيق النفس، خوف، قلق، توتر عصبي، صعوبة زفير، بالإضافة إلى الأزيز والسعال الذي قد يزداد في الليل.

وأضافت الدراسات، أنه في بعض الحالات التي قد تتأخر عن استشارة الطبيب قد تصاب بنوبة الربو، لذلك يجب الحرص الشديد وتجنب ما قد ينتج عن الإصابة به، من شحوبة الوجه الناتج عن ضغط الصدر، والتنفس السريع والسعال الذي قد ينتج عنه مضاعفات كثيرة، أبرزها شد عضلة الرقبة والصدرالمتعارف عليها باسم «التقلصات».

أسباب الإصابة بالربو الشعبي

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالمنعم سامي، استشاري الصدر والباطنة في حديثه لـ«هن»، أنه من أهم وأكثر الأسباب التي تعرض للإصابة بالربو الشعبي، إفراط الأشخاص المصابون بالحساسية في تناول الأسبرين والمكسرات، بالإضافة إلى الإكثار من شرب الألبان وتناول البيض.

وأوضح «سامي» أن الربو الشعبي عادة ما يصنف من الأمراض الخطيرة المزمنة، بالرغم من أن الأطفال أكثر تعرض للإصابة به، إلا أنه تزداد خطورته على الاشخاص البالغين ما بين عمر 20 و50 عاما، نتيجة الأفراط في تناول المسكنات أو التغيرات الهرمونية، كالدورة الشهرية عند النساء.

وشدد استشاري الصدر، على الحرص الشديد على الابتعاد عن الاسباب المؤدية إلى نوبة الربو، وذكر منها «التدخين، الانفعالات النفسية، المسكنات، الغبار، ريش الطيور، فرو الحيوانات، المواد الكيميائية».

طرق الوقاية من الربو الشعبي

1_ تناول كميات متنوعة من الأطعمة الأساسية، مثل الفواكه، والخضراوات، والحليب ومشتقاته مثل الجبن واللبن، وكذلك الخبز والأرز، واللحوم وبدائلها.

2_ التقليل من تناول الملح، لأن كثرته تسبب احتقان الجسم بالسوائل التي قد تعيق عملية التنفس.

3_ عدم اقتناء الحيونات والطيور داخل المنزل، فقد تكون من أكثر الأسباب إصابة للربو الشعبي.

4_ حاول دائما تناول 6 وجبات صغيره في اليوم بدلا من 3 كبيرة؛ لأن ذلك سوف يجنبك امتلاء المعدة الذي يسبب ضيق النفس.