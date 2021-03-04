كبار السن أكثر عُرضة للسلس البرازي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

أوردت مجلة "سنيورين راتجيبر" الألمانية أن كبار السن أكثر عُرضة للإصابة بالسلس البرازي، موضحة أنه غالبا ما يحدث بعد الإصابة بسكتة دماغية أو بسبب ضعف عضلات قاع الحوض.

وأوضحت المجلة المعنية بصحة كبار السن أنه يتعين على المسنين المصابين بسلس البراز استشارة اختصاصي جهاز هضمي لفحص "العضلة العاصرة" والتحقق مما إذا كان السلس يرجع إلى الإصابة بأحد أمراض الأمعاء المزمنة.

وإذا كانت الإصابة ترجع إلى ضعف عضلات قاع الحوض، فيمكن حينئذ علاجها من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية، التي من شأنها تقوية العضلات.

كما أن تعديل النظام الغذائي يسهم في تحسن الحالة؛ حيث إن الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية - مثل الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة - يعمل على زيادة حجم وقوام البراز، ما يحول دون خروجه بشكل لاإرادي.

أما إذا لم تحقق طرق العلاج التحفظية أية نتائج إيجابية، فيمكن حينئذ اللجوء إلى الجراحة.