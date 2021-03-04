كيف تستمع بالساونا في المنزل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

لا يمكن لشيء أن يرفع الروح المعنوية أثناء أحد أيام الشتاء الباردة والمظلمة، أكثر من الاستمتاع بحمام بخار (الساونا). ومع استبعاد إمكانية الذهاب إلى منشأة عامة من بين تلك الصالات التي يوجد بها غرف للساونا، في الوقت الحالي، حظت أجهزة الساونا المنزلية بشعبية كبيرة.

كما أن الحصول على أحدث منتجات أجهزة الساونا المنزلية صار في الوقت الحالي أسهل من أي وقت مضى.

وفي الماضي، كان يتم وضع الساونا في قبو منزل لعائلة واحدة، ولكن بفضل التكنولوجيا الحديثة، صار من الممكن حاليا وضع جهاز الساونا في أي ركن من أركان المنزل، كما صار من الممكن وضعه في غرفة المعيشة أو حتى في حديقة الفناء الخلفي للمنزل، بدلا من وضعها في غرف التخزين بالمنزل كما كان يحدث في السابق.

ويقول هانس يورجن جينسوف، وهو ينتمي للاتحاد الألماني للساونا: "من الممكن حتى استخدام أجهزة الساونا الصغيرة في الشقق المستأجرة"، مضيفا أن "هناك نماذج من أجهزة الساونا تشبه الخزانة، ويمكن تمديدها لتحويلها إلى غرفة ساونا، من خلال الضغط على أحد الازرار".

من ناحية أخرى، يقول تورستن دام، المدير الاداري في الرابطة الاتحادية للساونا في ألمانيا، إن مثل هذه الانواع من الساونا التي يمكن طيها، تعد عصرية جدا في الوقت الحالي. وبالإضافة إلى ما توفره من إمكانية الاستمتاع بالساونا في المنزل، فإنها أيضا توفر ميزة إضافية رائعة في الشقق التي تُستخدم لقضاء العطلات.