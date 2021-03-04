طليق رجاء حسين: «قالتلي اتجوز بدل الصرمحة بتاعتك.. وبتحب ضرتها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت المخرجة دينا واصف، إن الفنانة رجاء حسين طيبة وتتعامل على سجيتها وطبيعتها ودائما تساندنها، رغم أنها الزوجة الثانية لزوجها، لافتة إلى أنها ترفض لقب ضرة، مؤكدة أنها «أفضل ضرة، فهي تستضيفني في بيتها دون أي تكلف»، لترد الأخيرة: «واقعة سودة ليحسدونا ونمسك في شعر بعض».

مفاجأة على الهواء

وفوجئت الطليقة والزوجة الحالية بمداخلة الزوج الفنان سيف عبدالرحمن الذي كان يدلع طليقته الفنانة رجاء حسين، مؤكدا أنه عمل على توصيلها إلى ستديو البرنامج لأنها لا تستطيع الذهاب بمفردها بسبب حالتها النفسية السيئة بعد وفاة ابنها، وطلبت الفنانة من طليقها أن يعزمهما على الطعام بعد انتهاء الحلقة.

تعقيب طليق الفنانة عليها

وأضاف «عبد الرحمن» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع على فضائية «cbc» وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة وريهام إبراهيم، أن الفنانة رجاء حسين نعمة الزوجة وشريكة العمر، مؤكدا أنها فنانة قديرة لم تنل التقدير الذي تستحقه، لافتا إلى أنها تحتل مكانة كبيرة لديه وحرصت على تربية أبناءه أفضل تربية، متابعا: «احنا عيلة وهنفضل عيلة واحدة ورجاء بتعرف تحب ودي ميزة كبيرة جدا، وهي استحملت كتير جدا».

وأشار الفنان إلى أن رجاء حسين هي التي اقترحت عليه أن يتزوج زوجة أخرى لأنه لا يستطيع أن يعيش بمفرده، فهذا أفضل على حد تعبيرها من «الصرمحة، والمسخرة، ورزقني الله بزوجتي دينا التي تساندني وتدعمني».

الزوجة الثانية تعلق على سيف عبد الرحمن

من جهتها، قالت دينا واصف، أن الفنان سيف عبدالرحمن يمثل أب وزوج لها، وعلاقاته مع الفنانة رجاء حسين جيدة جدا «أتمنى من المنفصلين أن يتعلموا منها»، مضيفة: «والدتي طلبت موافقة رجاء حسين على زواجي من طليقها وحدث هذا الأمر بالفعل، ووالدتي الحقيقة لا تعرف أن نجلي توفي حتى الآن»، مؤكدة أن «رجاء حسين هي فقط التي تقدم لي الدعم».

رجاء حسين: من حق طليقي الزواج مرة ثانية

من جانبها قالت رجاء حسين: «حق طليقي أن يتزوج وأنا لن أعاديه فهو أب أولادي وأحفادي وياريت كل اللي انفصلوا يفضلوا علاقاتهم كويسة وأنا كنت بطلب الطلاق من سيف، ويارب يتجوز نسوان مصر كلها، أنا ليا علاقتي معاه وسمعتي وهو اتجوز ست محترمة مثقفة بتحبني وبتحب بنتي واحنا أسرة واحدة».

وعلقت رجاء حسين على السيدات التي تساوم طليقها على الأولاد بأنها «ست عاوزه الحرق لما تستخدم الولاد للضغط على الزوج، الدنيا منفاته هتفضل الكلمة الحلوة الطيبة».