أسهل طريقة لعمل سلطة سيزر الدجاج

القاهرة - سمر حسين - تعتبر سلطة سيزرالدجاج من الأطباق المفضلة لدى المكسيك، إذ تنتشر في جميع أنحاء العالم، وتأخذ اهتمام العديد من الأشخاص؛ لتصبح طبقا رئيسيا لدى الكثير.

ويرصد «هن» طريقة صنع سلطة سيزر الدجاج في المنزل، وفقا لما قدمت الشيف أميرة شنب من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، لتحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، عن طريق الخطوات التالية:

مقادير عمل سلطة سيزرالدجاج

1 كابوتشا

4 عيش توست محمص

1 كوب زيتون أسود مخلي

1 كوب طماطم شيري

التتبيلة

معلقة كبيرة مايونيز

عصير ليمون

معلقة كبيرة زبادي

أنشوجة

جبنة بارميزان

ثوم مفروم

زيت زيتون

تتبيلة الدجاج

ملح

فلفل

زعتر

ثوم بودر

زيت زيتون

2 صدر دجاج

طريقة تحضير سلطة سيزر الدجاج

تبلي الدجاج بالملح والفلفل وزيت الزيتون والزعتر والثوم ثم تشوح على الجريل.

اخلطي كل مكونات التتبيلة في الكبة خلط جيد.

ضعي الخس مع الطماطم والزيتون والتوست المحمص ثم ضيفي إليها الدجاج المشوي مع التتبيلة وتقدم.