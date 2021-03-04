أحمد عبدالحليم عن ابنته الفنانة هند: «كانت بتقلد اللمبي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الكابتن أحمد عبدالحليم، نجم نادي الزمالك سابقا، أنه في البداية، لم يكن مقتنعا بدخول ابنته الفنانة هند عبدالحليم إلى مجال الفن والغناء.

وقال «عبدالحليم»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الأربعاء، على قناة «cbc» الفضائية: «كانت بتغني في أحد الأماكن وروحت عشان أشوفها، واسمعها، ولما شوفتها على المسرح مكنتش مصدق، وهي كانت موهوبة، ووصلت لمرحلة جيدة من غير أي مساعدة، وهي بدأت في مجال الفن بالغناء، ونظرا لأني كنت كثير السفر، موهبتها لم تكن ظاهرة أمامي، كما أنها كانت تقلد الممثلين، وكانت بتقلد (اللمبي) وهي صغيرة، ومكنتش أعرف أنها موهبة وبتكبر وستصل إلى الاحتراف».

وتابع نجم نادي الزمالك سابقا، أنه عندما رآها على المسرح وجد أنها موهوبة جدا، لافتا إلى أنه مرتبط بها كثيرا، وتأثر جدا بعد زواجها وتركها للمنزل، خاصة أن أخيها يعيش معهم في نفس المنزل رغم زواجه.

ما بين الفن والإعلام

من جانبها، قالت الفنانة هند عبدالحليم، إنها في البداية التحقت بالجامعة لدراسة الإعلام، ولكن لم تستطع استكمال الدراسة بسبب حبها للفن، فاقتنع أهلها بإلحاقها بمعهد التمثيل.

وأوضحت أنها «زملكاوية» مثل والدها، ووالدتها «زملكاوية جدا»، لافتة إلى أنها في إحدى المرات كانت والدتها ستطردها من المنزل بسبب حبها للزمالك واختلاف الآراء.

وأكدت: « علاقتي بكرة القدم انقطعت منذ أن أصبح هناك حوادث دموية، ولكني زملكاوية وبزعل لما الزمالك يخسر».

الزواج في زمن فيروس كورونا

وعن زواجها في زمن فيروس كورونا، قالت: زوجي مهندس، يدعى (كريم) وهو من خارج الوسط الفني، و نظرا لأنه مكناش عارفين الكورونا هتخلص إمتى، فعرض عليا (كريم) إننا نتجوز، وفتحت الموضوع مع أهلي، وكانوا مش ممانعين»

هذا، وحل الكابتن أحمد عبدالحليم، وابنته الفنانة هند عبدالحليم، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم منى الشاذلي»، حيث تحدثا عن حياتهما الفنية والعملية.