ضرة الفنانة رجاء حسين تشكرها على الهواء.. والأخيرة: «أنت عبيطة يا بنتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت المخرجة دينا واصف، الزوجة الثانية للفنان سيف عبدالرحمن، ضرة الفنانة رجاء حسين، إن والداتها طلبت من زوجها أن يخبر طليقته أنه سيتزوج من ابنتها، وربطت موافقتها على ذلك، وهو ما وافقت عليه «رجاء» بكل سعادة.

دينا واصف: والدتي لم تكن تعرف بطلاق رجاء من سيف عبدالرحمن

وأضافت دينا واصف، خلال استضافتها في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع على فضائية «cbc»، الذي تقدمه الإعلامية سهير جودة والإعلامية ريهام إبراهيم، أن والداتها لم تكن تعرف أن سيف طلق رجاء حسين منذ وقت طويل، واتصل بحسين الأخير بطليقته بالفعل، مشيرة إلى أنها لم تعرف أيضا بانفصالهما؛ لأن حسين كانت شديدة التكتم من أجل الحفاظ على شكل الأسرة والأطفال.

رجاء حسين دعمتني في وفاة ابني

وتابعت: «رجاء حسين دعمتني في وفاة ابني، وأمي الحقيقية لم تعرف، وترسل لي ماما رجاء الطعام دائما وهم يشعروني دائما إني جزء من أسرتهم، وأنا مليش أخوات بنات، وأمل بنت سيف زي أختي، وهي حنينة عليا وجدعة جدا وطبيعي كانت تبقى متجنباني في أول علاقتي معها، وأنا لو حطيت نفسي مكانها كنت هتصرف زيها؛ لأني واحدة هتخد مكان أمها».

ونوهت دينا واصف، إلى أن «ماما رجاء حسين كان لها دور كبير وعملت على معاملة أمل بشكل أفضل مما دفعنا إلى أن نكون أسرة واحدة مترابطة، أحمد ابني كان رافض أبوه الحقيقي واعتبر أن الفنان سيف والده الحقيقي وكان ينادى باسم أحمد سيف، وكان نفسه الناس تعرف أنه ابن سيف، وهو بعد ما مات اتعرف بكده، وأنا أشكر بشدة ماما رجاء وأشقاء سيف، وهم كانوا بمثابة أعمامه»، فردت عليها رجاء حسين قائلة: «انتي عبيطة يا بنتي ولا إيه ده انتي بنتي».

رجاء حسين: طليقي كان يوصلني إلى بيتي رغم انفصالنا

من جهتها، قالت الفنانة رجاء حسين إن طليقها كان يأخذها من المهندسين ويوصلها إلى منطقة 6 أكتوبر، حيث يوجد منزلها، دون أن يظهرا أنهما منفصيلن، وكان يرسل سائقه الخاص لقضاء طلباتها.