شرب الماء للرضيع.. السن المناسب وكيفية إعطاءها للطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

شرب الرضيع للماء أمر يشغل بال الكثير من الأمهات خاصة قليلي الخبرة والذين يخوضون تجربة الأمومة لأول مرة.

وتتعرض الأمهات الجدد لنصائح كثيرة حول متى وكيف يتم إعطاء الرضيع الماء، البعض يجزم على ضروريتها قبل إتمام عمر الشهر خاصة بفصل الصيف، وتتضارب وتختلف الأقاويل، لذا نقدم لكي نصائح اتبعيها عند إعطاء طفلك الماء لأول مرة، وفقا لدكتور هاني عصام أخصائي الأطفال وحديثي الولادة والملقب بـ"خال العيال"، عبر حسابه على "فيسبوك".

يؤكد "خال العيال" أن لبن الأم يحتوي على 98% تقريبا ماء وكذلك اللبن الصناعي، وأغلب الرضعة للطفل تكون ماء مزود بالبروتين والحديد والعناصر الأخرى اللازمة لبناء الطفل، لذا فإن طفلك لا يحتاج لشرب الماء بشكل مستقل طالما يتناول رضعاته بانتظام.

يمكنك الاطمئنان على كمية الماء التي يتناولها طفلك بالحليب الطبيعي أو الصناعي عن طريق عدد الحفاضات المبتلة والتعرق في فصل الصيف، كلما زادت كمية البول بالحفاض، دل ذلك على التغذية الجيدة لطفلك، ولكمية الماء التي يستقبلها بالحليب الصناعي أو الطبيعي حسب طبيعة رضاعته.

وأضاف الدكتور هاني عصام أن السن المناسب لشرب الطفل الماء بشكل منفصل عند إدخال الطعام سواء في عمر 4 أشهر أو

6 أشهر حسب قابلية الطفل للطعام، ويفضل بعمر الـ 6 أشهر، لأن قبل ذلك الطفل لا يحتاج سوى الرضاعة.

كمان أن "خال العيال" وضح نوعية الماء التي تقدمها الأم للطفل:

- ابتعدي عن الماء المقطر في الصيدليات، لأنه مفتقر لعنصر الصوديوم ولا يعطي للطفل احتياجاته ويتخلص الطفل من الماء الموجود بجسمه والمحتوي على صوديوم وذلك يضر الكلى على المدى البعيد.

- يمكنك استخدام ماء الفلتر الموجودة بالمنزل، أو الماء الغير مفلتر ولكن عليك غليها لمدة دقيقة أو دقيقتين على الأكثر وتركها تبرد.

- يمكن غلي الماء ونقعها في صنية ألومنيوم ليلة كاملة لتترسب أي شوائب بالماء في القاع.

- يمكن استخدام المياه المعدنية الخاصة بالأطفال.

الكمية:

مع بداية إدخال الطعام الصلب لطفلك مع عمر 4-6 أشهر، يمكنك إدخال كمية بسيطة من الماء مع الطعام بمقدار ربع كوب ماء أو أربع ملاعق كبيرة من المياه مع كل وجبة طعام.

تجنبي الإكثار من شرب رضيعك للماء حتى لا تقل عدد مرات رضعاته وأيضا حتى لا يصاب بتسمم الماء، لأنك تعطيه أكثر من احتياجه فيصعب على كليتيه التخلص من الكمية الكبيرة فيصاب بالتسمم.

هناك حالة واحدة لإدخال الماء للرضيع قبل عمر 4 أشهر وهي إذا كان برازه متحجر لمدة أسبوع متواصل، تواصلي مع الطبيب ليحدد لكي الكمية المناسبة للماء وقتها.