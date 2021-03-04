جرثومة المعدة خطر يهدد ثلثي سكان العالم: تصل للسرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

جرثومة المعدة تعد حالة مرضية شائعة جدا، قد تصيب الجهاز الهضمي، إذ أثبتت بعض الدراساتأن نحو 7 ملايين شخص من سكان العالم غادروا الحياة نتيجة الإصابة بسرطان المعدة الناتج عن الجرثومة بالإضافة إلى أن ثلثي سكان العالم مصابون بجرثومة المعدة، وبالرغم من أن بعضهم لا يدركون خطر الإصابة بها بسبب نمط الحياة التي يعيشونها ومقاومة بعض الأشخاص للأعراض المصاحبة لها بحسب ما ذكرته صحيفة «dzif» الأمريكية.

وقال الدكتور محمد عبد الكريم أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن مصابي جرثومة المعدة أكثر عرضة للإصابة بالقرحة الهضمية أو قرحة الإثنى عشر التي من الممكن أن يصاحبها تورم مؤدي لسرطان المعدة.

ما جرثومة المعدة وأعراض الإصابة بها؟

وأضاف عبد الكريم في تصريحات لـ«هن» أن جرثومة المعدة، عبارة عن نوع من أنواع البكتيريا التي من الممكن دخولها للجسم والعيش في الجهاز الهضمي، والبعض قد يطلق عليها مسمى آخر وهو البكتريا الحلزونية، فقد تتمكن جرثومة المعدة من الوصول للمريء إذ أنها قد تكون سببا رئيسيا للإصابة بارتجاع المريء.

وتابع أنه بالرغم من الخطورة البالغة التي قد تسببها جرثومة المعدة إلا أن البعض قد يتهاون عند الإصابة بها، وهذا ما قد ينتج عنه العديد من الإزعاج، المصاحب لأعراض الجرثومة المتمثلة في التقيؤ المفرط، الشعور بالانتفاخ، الغثيان، حرقة المعدة، فقر الدم، فقدان الوزن غير المبرر، ظهور دم في البراز، مشاكل في التنفس، الشعور بالتعب الشديد، ألم حاد في المعدة، صعوبة في البلع، وقلة الشهية.

ما أسباب الإصابة بجرثومة المعدة وطرق الوقاية منها؟

وأوضح اخصائي امراض الجهاز الهضمي أن جرثومة المعدة، من الممكن أن تصيب أي شخص في أي عمر، فقد تصيب الأشخاص في عمر الطفولة وقد تكثر الإصابة بها في مرحلة الشباب، ويرجع ذلك لعدة أسباب من بينها الإفراط في تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والإفراط الزائد في إفراز هرمون الجاسترين الحامضي والتدخين والعوامل الوراثية وتناول مسكنات الألم التقليدية وتناول الخضار والفواكه التي لم يتم غسلها جيدا والمياه الملوثة، بالإضافة إلى التلوث الفموي المصاحب لتقبيل الأشخاص.

ووجه بعض النصائح لتجنب الاصابة بمرض جرثومة المعدة، مشددا على الحرص الشديد على الاهتمام وتجنب الأسباب التي قد تؤدي للإصابة بهذا المرض ومن بينها:

1- التأكد من نظافة الطعام فقد يكون تلوث الطعام سبب رئيسي للإصابة بجرثومة المعدة

2- طهي الطعام جيدا فقد يساعد على قتل البكتيريا المسببة لجرثومة المعدة

3- تجنب الوجود في الأماكن غير النظيفة، فقد تكون هذه الأماكن بيئة مناسبة لوجود البكتيريا المسببة لجرثومة المعدة.

4- غسل اليدين جيدا فغسل اليدين سبب رئيسي للوقاية من جرثومة المعدة.

5-التوقف عن التفاعل مع الأشخاص المصابين.