الامارات | دوللي بارتون: سعيدة لحصولي على لقاح «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن دوللي بارتون: سعيدة لحصولي على لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت أيقونة الموسيقى الأميركية، دوللي بارتون، لقاحاً ضد فيروس «كورونا»، وعرضت ذلك في مقطع فيديو، وحثت الآخرين على أن يحذوا حذوها.

وقالت بارتون (75 عاماً)، في مقطع فيديو نُشر على «تويتر»، أول من أمس: «لقد كنت أنتظر بعض الوقت، أنا كبيرة بما يكفي لتلقي ذلك، وأنا ذكية بما يكفي لتلقيه».

وسبق أن دعمت المغنية الأميركية الشهيرة جهود شركة «موديرنا» في تطوير اللقاح، بتبرعها بمليون دولار العام الماضي.

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