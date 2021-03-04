الامارات | 50 سيدة مؤثرة في مصر على منصة التكريم

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 سيدة مؤثرة في مصر على منصة التكريم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت احتفالية «قمة مصر للأفضل» 50 امرأة مؤثرة في مصر لعام 2020، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج.

جاء ذلك خلال احتفالية انعقدت برعاية منتدى «الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً»، للاحتفاء بهذه النماذج التي قدمت مبادرات مبتكرة وأسهمت في التأثير.

وأعربت نرمين أبوجازية، إحدى المكرمات، لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، عن سعادتها بترشيحها ضمن السيدات الأكثر تأثيراً في المجتمع خلال عام 2020، مشيرة إلى أن أهمية الجائزة تكمن في أنها جاءت بتوقيت صعب بسبب ظروف جائحة «كورونا».

ولفتت أبوجازية، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة مؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، إلى أن التقدير مهم ويرفع المعنويات، بعد مسيرة عمل استمرت 15 عاماً في تطوير وتنمية العاملين بمجال التعليم، وكذلك تنمية الطلاب الموهوبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأشارت إلى الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها في التعليم وتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإشرافها على العديد من المؤسسات والمبادرات مع العديد من الشركاء المحليين والدوليين، والتعاون بشكل مباشر مع وزارة التربية والتعليم في مصر لتنسيق المبادرات والمشروعات.

وأكدت أبوجازية سعيها إلى استخدام ريادة الأعمال طريقاً لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ولخلق فرص عمل لإيمانها بمساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، كاشفة عن أنها استطاعت من خلال عملها بـ«مؤسسة الألفي» توفير 5000 منحة للدراسة في الجامعات العالمية، مثل هارفارد، وتأسيس البرامج الإثرائية وبناء قدرات المدرسين.

نرمين أبوجازية:

• «أهمية الجائزة تكمن في أنها جاءت في توقيت صعب بسبب ظروف جائحة (كورونا)».

• 5000 منحة للدراسة في جامعات عالمية وفرتها «مؤسسة الألفي».

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