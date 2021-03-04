الامارات | أمسية عن الرواية الإماراتية في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية عن الرواية الإماراتية في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في رأس الخيمة أمسية بعنوان «الرواية الإماراتية الباحثة عن فضائها الحضاري»، استضاف خلالها الأستاذة في كليات التقنية العليا في الشارقة الدكتورة مريم الهاشمي.

وتطرقت المحاضرة إلى تاريخ الرواية العربية وميزاتها وتنوّعها واتجاهاتها الفنية والأسلوبية، وتوقفت عند الرواية الإماراتية بشكل خاص، مشيرة إلى التطوّر الواضح الذي طرأ عليها في العقدين الأخيرين، بسبب خوض كثيرين من الإماراتيين غمار الإبداع في الرواية.

وأشادت بالإبداع الروائي الحداثي. وقالت إن «التجانس الأدبي أمر لا مفر منه لأنه يتيح توليد الأنواع الأخرى وهذا الانفتاح جاء لاستيعاب مختلف القضايا الحداثية وتلاقيها مع غيرها من الأجناس الأدبية الأخرى».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news