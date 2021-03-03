أول تعليق من رضوى الشربيني عقب جنازة والدتها: يا رب هون عليها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، دعاءً دينيًا، عقب مراسم جنازة والدتها، التي وافتها المنية مساء أمس، إثر صراعها مع فيروس كورونا، وكتبت الإعلامية، عبر حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اللهم إنها الليلة الأولى لأمى في قبرها، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لها وارحمها، وَاعْفُ عنها وعافها، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُا، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُا، وَاغْسِلْهُا بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِا مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدنس».

وتابعت: «يارب هوّن عليها ليلتها وآنس وحشتها ووسع مدخلها، اللهم إنها ضيفتك وأنت خير مُضيف اللهم اجعل أول ليلة لها في القبر خير لياليها واجعل قبرها يارب في نور دائم لاينقطع».

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، نشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، آخر رسالة دعاء لوالدتها قبل رحيلها بساعات معدودة:«اللهم اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت»، وشيعت جنازة الراحلة، صباح اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، في عزاء حشد الكثير من الحضور.

من هي والدة رضوى الشربيني؟

ووالدة الإعلامية رضوى الشربيني، هي هالة أنور، التي عملت موظفة إدارية في جامعة عين شمس، وكانت حصلت على الماجستير عن نهر النيل، في 2019، رغم تجاوزها سن الستين من عمرها، وحصلت على درجة الامتياز حينها، بحسب حديث أحد أصدقائها.

وكانت «ياسمين حمدي» أعلنت نبأ الوفاة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلةً: «بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله والدة رضوى الشربيني»، قبل أن تنشر الإعلامية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خبر الوفاة ، معلقة: «ماتت من كنا نكرمك من أجلها».