ماتت وادفنت ومحدش حس بيها.. ليلى الإسكندرانية توفيت من 4 أيام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن خيمت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار صورة ليلى الإسكندرانية، أشهر كومبارس سينما، ووالدة خبير التجميل علاء التونسي، بعد تداول خبر وفاتها، الأمر الذي أكده إبراهيم عمران، رئيس جمعية الكومبارس والأدوار الثانوية، حيث أشار إلى إن المُمثلة ليلى الإسكندرانية، وافتها المنية بعد تعرضها لأزمة صحية في الفترة الأخيرة.

وأوضح إبراهيم عمران، لـ«الوطن»، أنّ الأسرة لن تتلىق العزاء، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المُتعلقة بإلغاء التجمعات وسرادق العزاء بسبب فيروس كورونا.

ماتت من اربع أيام

وبالبحث عن الفقيدة، وجد أنها توفت منذ 4 أيام، حيث أعلن ابنها، خبير التجميل علاء التونسي، وفاتها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مدونات: «إنا لله وإنا إليه راجعون أمي في ذمة الله»، كما أنه تلقى العزاء بالفعل من العديد من الفنانات على رأسهن الفنانة زينة، والراقصة فيفي عبده.

من هي ليلى الإسكندرانية؟

وليلى الإسكندرانية، ممثلة مصرية، عرفها الجمهور بصوتها الجهوري، وملامحها الحادة، عملت بالعديد من الأدوار الصغيرة فى الكثير من الأعمال الفنية، حيث تعتمد على القيام بدور المرأة الشعبية. ‏ ‏ ‏ولها العديد من الأفلام وهي ‏ ‏«غبي منه فيه، ميدو مشاكل، ظرف طارق، شعبان الفارس» .

وكانت الممثلة الكوميدية نادية العراقية، نعت زميلتها ليلى الإسكندرانية، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كلنا راحلون.. إلى رحمة الله الفنانة ليلى الإسكندرانية، والدة الماكيير علاء التونسي.. ست طيبة وكالنسمة يارب ارحمها».

ودون خبير التجميل علاء التونسي، اليوم قائلا: «شكر الله سعيكم جميعا وتقبل الله دعائكم ولا أراكم مكروه فيمن تحبون، ونشكركم على مواساتكم لنا في عزائنا سواء من خلال الرسائل أو بالإتصال أو على مواقع التواصل الاجتماعي وأسف لعدم ردي على تليفونات او رسائل . كما نسأل الله عز وجل أن يتغمد أمي بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن ينقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يبدلها داراً خيراً من دارها وأهلاً خيراً من أهلها» .