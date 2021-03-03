«السفيرة عزيزة» يعرض قصة أول مطعم مصري نباتي في فيجاس الأمريكية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبد العزيز، وشيرين عفت، حكاية أول مطعم مصري نباتي يُقدم «فول وطعمية ومحشي» في لاس فيجاس الأمريكية، حيث تم استضافة آيات خليل وإيمان حجاج، مالكتي المطعم والقائتمين على إدارته.

في البداية ذكرت آيات خليل، إنها تتشرف بشكل كبير بتسليط الضوء على تجربتها في الولايات المتحدة الأمريكية من مصر، «حسستونا إننا عملنا حاجة ناحجة جدًا»، موضحة أن إيمان حجاج، هي شقيقتها وشريكتها في المطعم، «أنا وهي إخوات، اسمي آيات العتال وهي إيمان العتال، بس إحنا أطلقنا كدة على نفسنا أسماء مختلفة».

وأوضحت آيات، أن شقيقتها إيمان «اتجوزت واحد أمريكاني وقاعدة هنا، ومكنتش بطبخ في بيتها خالص ومش عندها أي خبرة في المطبخ، بس كانت بتجتهد في الأكل عشان الطعام يعجب جوزها، لما كنت بروح هناك كنت بقولها اللي زيك، أنا كمان كنت متعودة أروح أمريكا كتير، وأخذت الخطوة أني اقعد وأجرب وبالمرة أكون جنب أختي».

وعن سبب عدم عمل غير السيدات في المطعم، قالت: «ده مش تحيز ولا حاجة، إحنا اتنين ستات فاتحين مطعم، وفي الغربة بالذات كله بيتلم على اللي شبهه، يعني لو واحدة محجبة جات وسألت على شغل بنقولها تعالي ونجربها، وبالفعل الست المصرية بتشيل، كلهم فاهمين يعني إيه طبيخ ويعني إيه نظافة، فاهمين دماغنا وعارفين يمشوا معانا إزاي».

من ناحية أخرى، أكدت إيمان حجاج، أن مطعمها في ولاية لاس فيجاس الأمريكية يُعد المطعم المصري الوحيد، «حاولنا نخلي الأكل كله مصري بكل تفاصيله، مش بس فول وطعمية وكشري، ده لو حد طلب أي حاجة في المنيو لازم ننزل له أي طعام مصري جنبه ولو حتى بلحة، وخلينا الأكل نباتي عشان نقصد فئة معينه عشان تعملنا دعاية».

وتابعت: «بنطلع الحاجة برفيكت عشان يطلعوا يتكلموا عننا، عشان يعملوا ترويج للمطعم، عشان لا اسمي معروف ولا المطعم المصري معروف، وكمان أكل الشارع المصري بطبيعته نباتي، زي الكشري والفول والطعمية، وفتحنا المطعم من 3 سنوات ومستمرين فيه».