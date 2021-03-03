فوائد مذهلة لـ ماء الأرز للرضع.. منها علاج الإسهال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

توخي الحذر في مرحلة إدخال الطعام تدريجياً لطفلك الرضيع من الأمور المهمة، للمحافظة على جهازه الهضمي وتجنب إصابته بالحساسية والإسهال والإمساك.

ولعل من بين الخيارات الجيدة التي يمكنك تقديمها لطفلك دون الشعور بالقلق هو ماء الأرز، وذلك لسهولة تحضيره وهضمه.

ويقدم الدكتور محمد الشربيني أخصائي طب الأطفال وحساسية صدر الأطفال عبر صفحته على "فيسبوك"، فوائد تقديم ماء الأرز لطفلك وكيفية تحضيره.

- ماء الأرز اختيار مثالي للطفل وذلك لاحتوائه على الفيتامينات الذائبة بالماء، كفيتامين "ب 6" والعديد من الفيتامينات المهمة لتطور الجهاز العصبي والرؤية والجلد والجهاز الهضمي.

- علاج فعال للإسهال، حيث إنه يعمل على تقليل عدد مرات التبرز ويجعل البراز متماسكاً.

- تزويد الطفل بالطاقة، لاحتوائه على نسبة عالية من النشويات والفيتامينات.

- غذاء جيد للطفل في حالة الحمى، يساعد الجسم في خفض درجة حرارته.

- علاج فعال لالتهابات الحفاض والجلد، فقط اغسلي المنطقة المصابة بمنقوع ماء الأرز، فهو يعمل على ترطيب الجلد.

- يساعد الطفل على تحسين النطق وتحفيزه وذلك لاحتوائه على فيتامين ب 6.

كيفية تحضيره:

- ملعقتين كبيرتين من الأرز.

- كوب من الماء.

طريقة التحضير:

- انقعي الأرز أولاً في ماء ساخن، لإزالة كل الرواسب المتعلقة به.

- ضعي الأرز والماء معاً في وعاء على النار.

- اتركيه حتى يغلي ويصير متماسكًا وناعمًا.

- صفي الأرز وجمعي الماء في كوب.

- إذا تجاوز طفلك عامه الأول فإنه يمكنكِ إضافة بعض الملح لتحسين المذاق.

بالرغم من الفوائد الكبيرة لماء الأرز إلا أنه لا يغني عن حليب الأم أو الحليب الصناعي وذلك لأنه يفتقر العديد من العناصر الغذائية الأخرى.

يمكنك تقديم ماء الأرز لطفلك بداية من الشهر السادس مع بداية مرحلة إدخال الطعام الصلب، وهناك بعض الأطباء يسمحون بدخول الطعام للرضيع بداية من الشهر الرابع.