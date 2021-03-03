لصحة أفضل.. كم مرة يجب عليك تنظيف أذنيك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

غالبًا ما يتجاهل الناس آذانهم في روتين حياتهم اليومية، على الرغم من تحذير الآباء، وذلك لأن الأذنين تنظف نفسها، وتدور في استخدام شمع التشحيم حول القنوات الداخلية، ومع ذلك، في بعض الأحيان، يكون هناك الكثير من الشمع الذي يتعذر على الجسم معالجته ، مما يؤدي إلى مشاكل صحية.

ستقوم الآذن بتنظيف نفسها ولكن بمرور الوقت يمكن أن تتراكم الأوساخ أو الشمع، مما يسبب مشاكل صحية إذا تركت دون علاج، إذن كم مرة يجب عليك تنظيف أذنيك؟.. هذا ما تكشفه صحيفة express البريطانية.

كم مرة يجب عليك تنظيف أذنيك؟

نادرًا ما تؤثر صحة الأذن في عادات النظافة اليومية للأشخاص.

يوصي أخصائيو الأذن والأنف والحنجرة الأشخاص بترك تنظيف آذانهم في معظم الحالات ما لم يكن لديهم تراكم غير عادي للشمع.

ويعاني بعض الأشخاص من الإفراط في استخدام الشمع، والذي يمكن أن يسبب مشاكل في السمع إذا تُرك دون علاج.

قد تشمل المشاكل الناتجة عن الإفراط في استخدام الشمع ما يلي:

فقدان السمع.

سعال.

شعور بامتلاء الأذن.

حكة في الأذن.

دوخة.

طنين الأذن (رنين الأذنين).

ألم الأذن.

وأوصت أخصائية السمعيات المقيمة في الولايات المتحدة، ألكسندرا، بانه يجب أن يزور الأشخاص أخصائي سمع إذا كان لديهم أي من هذه المشكلات.

يمكن أن تكون العديد من هذه المشكلات منهكة، وتتطلب رعاية متخصصة.

يمكن لأخصائيي السمع تشخيص المشكلات بشكل فعال ومعالجة الشمع الزائد أو المضغوط إذا كان هذا هو السبب الجذري، لكن في بعض الحالات، تكون أكثر من مجرد مصدر إزعاج، وفي هذه الحالة يكون التنظيف الذاتي ممكنًا.

وقدمت ألكسندرا، طريقة يمكن للناس من خلالها تنظيف آذانهم بأمان، عن طريق تنظيف الجزء الخارجي من أذنهم بقطعة قماش مبللة.

يؤدي القيام بذلك إلى التخلص من الأوساخ والشمع الزائدة، خاصة إذا استخدم الناس زيت الأطفال أولاً.

كشف أخصائيو السمع أيضًا ما يجب على الناس تجنبه أثناء التنظيف.

وقالوا إن بيروكسيد الهيدروجين، الذي أوصى به بعض الخبراء في الماضي، لا ينبغي أن يدخل في تنظيف الأذن، كما لا ينصح باستخدام شموع الأذن لأنها قد تسبب إصابات وحروقًا.

يوصي المتخصصون أيضًا بعدم استخدام أعواد القطن، والتي يمكن أن تدفع الشمع أكثر إلى داخل الأذن.

في الحالات الأكثر شدة، يخاطر الأشخاص بثقب طبلة الأذن والتسبب في فقدان السمع والغثيان وحتى فقدان التذوق.