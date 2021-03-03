احذر تناول بذر التفاح "ولو بالخطأ".. هذا ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

التفاح من الفواكه التي يحبها الكبير والصغار، نظرا لاحتوائه على العديد من الفوائد الصحية للإنسان، إذ يساعد في تقوية المناعة وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، إلا أن قد يأكل البعض بذوره أحيانا عن طريق الصدفة، أو تناوله عصيرًا يحتوي على بذور مطحونة، وهذا أمر خاطئ لأنها تحتوي على مركب سام قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.

ويوجد الأميجدالين بكميات عالية في بذور الفاكهة، والتي تشمل التفاح، واللوز، والمشمش، والخوخ، والكرز، ويسبب ضررا كبيرا لأن عند مضغ البذرة، يتلامس الأميجدالين مع إنزيمات الجهاز الهضمي، وبالتالي يتحلل ويقوم بإطلاق مادة كيميائية شديدة السمية تسمي "سيانيد الهيدروجين"، وهي سامة للغاية وتؤدي إلى الوفاة في غضون دقائق عند تناولها بشكل كبير.

وبحسب موقع "medicalnewstoday"، كان العديد من الأشخاص يستخدمونه سم على مر التاريخ، لأنه يعمل عن طريق التدخل في إمدادات الأكسجين للخلايا.

ويمكن أن تشمل الأعراض الخفيفة للتسمم بالسيانيد مثل:

- القلق المستمر.

- الصداع.

- الشعور بالدوخة والارتباك.

كما يمكن أن يؤدي التسمم الحاد إلى:

- انخفاض الوعي.

- ارتفاع ضغط الدم.

- الإصابة بالشلل.

- الغيبوبة.

ووفقًا لبحث أجري عام 2015، فإن المخاطر الصحية الناتجة تعتمد على الكمية التي يتم تناولها، حيث أن الجرام الواحد من بذور التفاح يحتوي على من 1-4 ملجرام الأميجدالين، والذي ينتج عنه 0.06 ملجرام من السيانيد، وهذا يعني أن التسمم الحاد ينتج عن تناول 83 إلى 500 ملجرام من بذور التفاح.

لذا يوصي الباحثون بتجنب تناول بذور التفاح والتأكد من إزالتها قبل تناول التفاح أو تناوله كعصير، وذلك بسبب محتواها العالي من الأميجدالين.