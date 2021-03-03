أجمل إطلالات النجمات في الغولدن غلوب للعام 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 مارس 2021 10:48 مساءً - تألقت نجمات هوليوود على سجادة فندق بفرلي هيلتون حيث أقيم حفل الغولدن غلوب هذا العام بنسخته الثامنة والسبعين مع مراعاة التباعد الاجتماعي ومعايير السلامة الصحية في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا. أما أجمل الفساتين التي تهادت على السجادة الحمراء فكانت للنجمات التاليات وهن:



النجمة نيكول كيدمان:

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أطلت بفستان أسود مطرز بالخيوط الذهبية من تصميم دار لويس فويتون. وتميزت بتسريحة ناعمة على شكل شينيون طبيعي مع أحمر شفاه أحمر عزز من جمالها.

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النجمة سنتيا إيريفو:



تألقت بفستان اخضر من تصميم دار فالنتينو ينتمي الى مجموعة ريبع وصيف 2021 وانتعلت صندلاً فضياً ذات كعب شاهق. كما ارتدت قفازات جلدية عاجية وتزينت باقراط على شكل زهرة ماسية على قاعدة من الصلب المصقول.

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النجمة سوزان كيلتشواتسن:



تألقت بأسلوب التشارلستون في فستان يزدان بخيوط براقة باللونين الفضي والزرق من تصميم جورج حبيقة.

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النجمة ريجينا كينغ:



تألقت بفستان رائع غير متناسق من الاعلى ويتداخل فيه القماش الميتاليكي مع الكريب الأسود، وهو من تصميم دار لويس فويتون.

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النجمة جاين فوندا:



ارتدت طقماً عاجياً بطابع فنتدج للمصمم ريتشارد تايلز وتميزت بتسريحة كلاسيكية ومكياج ناعم فبدت قمة الرقي خلال الحفل.

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النجمة إيما كورين:



بدت ساحرة بفستان من الكريب المقفول حتى الياقة من ميوميو، ويزدان بالكشاكش من الأعلى ويترصيع من كريستال شواروفسكي. وقد وضعت مكياجها بتقنية الـ لBaby doll وتميزت تسريحتها بطابع فنتدج ستايل.

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النجمة جيليان اندرسون:



ارتدت فستاناً ذهبياً من ديور يزدان بوردة من الأمام مع تنورة مزدانة بالتكسيرات وهو ينتمي الى مجموعة ربيع وصيف 2021.

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النجمة مارغو روبي:



ارتدت فستاناً مرصعاً بأحجار فضية ويزدان بحزام يجسد لوغو الدار وهو من تصميم دار شانيل وينتمي الى المجموعة الجاهزة لربيع وصيف 2020- 2021. وحملت حقيبة مربعة من شانيل تتصل بسلسال طويل.

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صوفيا كارسون:



تألقت النجمة بفستان باللون البوردو من قماش الكريب ويتسم بكتف واحدة وهو من تصميم دار جمباتيستا فالي وهو ينتمي الى مجموعة ربيع وصيف 2020. واستعانت الدار بقماش من الموسلين العاجي تحته. وتولى طاقم دار ريفلون التجميلي مكياجها البنفسجي الحالم. ورفعت شعرها على شكل شينيون جانبي ابرز الاقراط الماسية التي تشبه الزهرة.

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النجمة كالي كووكو:



تألقت بفستان رمادي باستيل يزدان بتطريز دقيق بخيوط واحجار منمقة فضية وهو من تصميم اوسكار دي لارنتا. كما تزينت بمجوهرات ماسية من هاري ونستون وانتعلت حذاء فضياً من ستيوارت وايزمن.