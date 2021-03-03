ما الجديد الذي حمله أسبوع ميلانو لموسم خريف وشتاء 2021 – 2022؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 مارس 2021 10:48 مساءً - حفل أسبوع ميلانو للموضة لخريف وشتاء 2021 -2022 بعروض بارزة لعشرة أسماء عريقة هي جورجيو أرماني فالنتينو ودولتشي أند غابانا وفرساتشي ودي سكويرد ولورا بياجوتي وسلفاتوري فيراغامو وإرمانو سكرفينو ولورا بياجوتي ولويزا بيكاريا. ونجحت عشر دور إيطالية عريقة في استقطاب الضوء نحو ميلانو لأنها أرست قواعد متينة لعشر اتجاهات للشتاء المقبل، فمن هي تلك الدور وما الاتجاهات التي سنشهدها؟



موضة فلكية:

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استوحى المصمم العبقري جورجيو أرماني مجموعته الشتوية من عالم المجرات والكواكب واستعان بالمخمل والتطريز البرّاق والطبعات لتنفيذ مجموعة أنثوية إحتفاء بعودة الناس الى تلبية السهرات والمناسبات الرسمية في القريب العاجل وهي صيحة افتقدناها.

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الطابع العملي يسيطر

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جسدت دار إرمانو سكرفينو هذه الظاهرة فجمعت بين الطابع العملي والرسمي في زي واحد أحياناً فرأينا فساتين الغيبور والدانتيل الملتصقة بالجسم مع حذاء عسكري، ولمسنا الكنزات الواسعة المنسقة مع تنانير مكسرة لامعة. كما رأينا فساتين الغيبور الكاكية مع كنزات محبوكة باليد مطرزة بخيوط براقة ومنسقة مع سروال من الليغينغ الأسود.

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زمن السبعينات

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أعادنا المصمم لورنزو سيرافيني الى الأزياء المدرسية من حيث الياقة والتنانير الميني المكسّرة والسترات البليزر مع قبعات البيريه beret hats. واستعان بمجسّمات الخرائط على الكنزات وصمم أزياء لاعبي البيسبول ضمن المجموعة. ونسق الأزياء مع جوارب قطنية طويلة وأحذية مدرسية ذكورية الطابع.

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إتجاه مستقبلي بتقنية عالية

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اتخذ عرض دار سلفاتوري فيراغامو طابعا مستقبلياً من حيث القصات والمواد المعالجة بتقنية عالية واسمت المجموعة Future positive إذ تخيلت الدار المستقبل القريب للموضة والحياة العصرية التي تحتم علينا مواكبتها. لقد ابتعد المصمم بول آندرو عن الإرث العريق للدار قليلاً لينقل لنا رؤيته العصرية لأزياء العمل.

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طابع vintage

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أطلقت المصممة Louisa Beccaria المعروفة بأسلوبها الرومنسي الشبيه بفيرا ونغ مجموعته بطابع vintage فركزت على الطابع الريفي واستعانت بألوان الباستيل والطابع المريح للكنزات والسترات وأسمت مجموعتها Embrace.

وفي الوقت الذي ركزت فيه هذه الدار على القديم نقلتنا دار أخرى هي Laura Biagiotti إلى العصر الحديث والتجديد والولادة، مع مجموعة شتوية عرضتها في متحف "آرا باسيس" للفن الحديث في روما.

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صيحة patchwork

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أطلقت دار دي سكويرد مجموعتها الشتوية التي غصت بالأزياء الميتاليكية والقماش المطبع والكنزات المحبوكة وسراويل الدنيم المنفذة بطابع الباتشوورك. كما رأينا التنانير القصيرة المنفوخة على شكل فقاعات مع قمصان مربعة التقطيع.

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التطريز اليدوي

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ركزت دار دولتشي أند غابانا على التطريز الحرفي والترصيع بالحجارة والخرز الملون والخيوط الذهبية التي تعتمدها سمة وهوية تفرّدت فيها منذ تسعينات القرن الماضي. وقد دمجت في هذه المجموعة التقنيات الحديثة ومعايير الاستدامة لتواكب العصر الذي نعيشه.

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موجة عارمة من الألوان

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أطلقت دار فيليب بلاين موجة من الألوان التي تشيع جواً من التفاؤل من إيحاءات قوس قزح والوان كنا نراها في الصيف ونحن نراها اليوم في فصل الشتاء.

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طابع الفروسية:

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استوحت دار إليزابيتا فرانكي من أزياء راكبي الخيول مجموعتها الشتوية من سترات ضيقة وجزمات مسطحة عالية وياقات مقفولة وسراويل ضيقة، ضمن مروحة من الألوان الترابية التي ركزت عليها المصممة.

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موضة التطبيعات:

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سادت مجموعة إميليو بوتشي التطبيعات الزاهية والتي نفذتها الدار بالوان صاخبة كالتركواز والأصفر والأبيض. وقد صممت القصات الهندسية والفساتين التي تبرز خطوط القوام بأنوثة.



هذا باختصار ما حمله أسبوع الموضة في لندن الذي ارتكز على معادلة ثلاثية وهي: إعادة التأمل، إعادة الابتكار وإعادة التوازن لإحداث تغيير إيجابي في مستقبل الموضة المشرق، كما عبر عنها المصمم ماسيمو جورجاتي مؤسس ماركة MSGM الإيطالية الذي قال في معرض شرحه مصادر الإلهام في عرضه: " نحن نحاول إعادة كتابة عصر من الموضة يسوده المساواة."

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