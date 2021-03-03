أجمل موديلات أقراط بحسب شكل الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 مارس 2021 10:48 مساءً - تكتمل اطلالتك اليومية بشكل لافت وجميل حين تختارين معها أقراط جميلة تزيد من رونقك وسحرك. وهذا الموسم تعددت وتنوعت موضة الأقراط، لذا اليك التصاميم الملائمة بحسب شكل وجهك، واليك ابرز ابداعات عالم الهوت الكوتور من الأقراط.



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الاقراط المناسبة للوجه المربع

Elie Saab



تناسبك الأقراط المتدلّية كالثريّا، التي تجمّل ملامح وجهك، بشرط أن تكون طويلة، كذلك التصاميم المتدلّية كالدموع والكبيرة الحجم. كما أنّ الأقراط المؤلّفة من عدّة طبقات تطيل وجهك، اختاري منها تلك التي تتمتّع بتصاميم تضمّ الخرز.



الاقراط المناسبة للوجه الماسي

Fendi



تجنّبي الأقراط الطويلة والرفيعة أو القصيرة والعريضة، لأنّها تجعل الذقن يبدو أكثر استطالة. تناسبك الأقراط المتدلّية كالدموع، التي تخفّف من حدّة زوايا الوجه، بشرط أن تختاريها غير شديدة العرض أو كثيرة الاستطالة. كما أنّ الأقراط التي تتدلى منها تمائم صغيرة تلائمك وتضفي طابعاً مرحاً على إطلالتك. كذلك الأقراط البيضاوية تناسبك جدّاً، خصوصاً إذا كانت كبيرة الحجم، إلى جانب الأقراط الصغيرة على شكل حلقات، التي تجذب الانتباه إلى استدارة وجنتيك.



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الاقراط المناسبة للوجه المستطيل



ابتعدي عن الأقراط التي تطيل وجهك، مثل تلك المتدلّية أو القصيرة. أمّا التصاميم التي تناسبك، فهي الأقراط المتدلّية كالثريّا والمؤلفة من عدّة طبقات، بشرط أن تختاري منها ما يصل طوله إلى 3 إنشات. كما أنّ الحلقات المتوسّطة الحجم حليفك المثاليّ، كذلك الأقراط القصيرة مثل الأزرار، التي تضيء خطّ العينين وتجذب النظر إلى ابتسامتك؛ اختاريها كبيرة الحجم ومستديرة.





الاقراط المناسبة للوجه البيضاوي



تناسبك الأقراط على أنواعها، وستجدين دوماً تصاميم تلائم زيّك.





الاقراط المناسبة للوجه على شكل قلب

Elie Saab



تناسبك الأقراط على شكل الثريّا، إذ تتّسع عندما يبدأ وجهك في التجمّع عند الذقن، فتوازن ملامحك وتخفي ضيق ذقنك وحدّته. كما أنّ الأقراط المثلّثة الشكل تلائمك، بشرط أن يبدأ المثلّث في أعلى الأذن وتنتهي قاعدته في الأسفل. هذا من دون أن ننسى الأقراط المتدلّية على شكل دموع، التي توسّع الذقن وتخفّف من عرض الجبين.





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