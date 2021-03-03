تنسيقات رياضية للمحجبات من وحي زينب العقابي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 مارس 2021 10:48 مساءً - أصبحت الأزياء الرياضية من قطع الأزياء الرائجة بشكل كبير بين الفتيات في الآونة الأخيرة، لا سيما المحجبات؛ نظراً لسهولة الحركة بها وإمكانية اعتمادها في مختلف أوقات اليوم، خاصة أثناء المشاوير السريعة، ولاختلاف طرق تنسيقها بالأسلوب المحتشم فقد جمعنا لكُنَّ اليوم أجمل الإطلالات من الإعلامية والناشطة العراقية، زينب العقابي.



الأزياء الرياضية في الشتاء من زينب العقابي

الأزياء الرياضية في الشتاء



تُعَدُّ الأزياء الرياضية من أكثر القطع المناسبة للمشاوير المختلفة في فصل الشتاء، لذا تأنقت زينب العقابي بهودي وبنطلون باللون الأبيض مع حجاب التوربان الأسود لخيار حيادي ناعم، وزينت اللوك بأقراط دائرية صغيرة، ونسقت في الإطلالة الثانية هودي رمادياً مزيناً برسمة فتاة كرتونية باللونين الأسود والأخضر، مع بنطلون أسود وبوت أسود قصير لخيار ناعم للشابات.

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تنسيق اللون الأحمر بالأزياء الرياضية

تنسيق اللون الأحمر بالأزياء الرياضية



اللون الأحمر من قطع الأزياء الجذابة والمناسبة للفتيات بشكل كبير، ولأن الكثيرات من النساء يفضلن اعتمادها في مظهرهن اليومي فيمكنك اعتماد عدة أفكار لتنسيقها بأسلوب رياضي على غرار زينب العقابي؛ حيث أطلت ببنطلون أحمر مع بلوزة بيضاء مصممة بكتابات ملونة وسحاب في الصدر، وأكملت الإطلالة بحجاب أسود ناعم وأقراط فضية صغيرة، وفي إطلالة أكثر أناقة وبساطة ظهرت ببنطلون أحمر مع بلوزة مصممة باللون الرمادي الناعم في الجزء العلوي والأحمر في الأسفل، وأكملت اللوك بحذاء رياضي أبيض وحجاب أسود بطبقات متعددة، لأسلوب ناعم مواكب للمظهر اليومي.

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زينب العقابي بخيارات رياضية محتشمة

زينب العقابي بخيارات رياضية محتشمة



لإطلالات محتشمة منسقة بأسلوب كاجوال ناعم وأنيق للشابات، اختارت زينب العقابي في إحدى إطلالاتها بنطلوناً أسود مخططاً بالأبيض والزهري في الجانبين بأسلوب طولي مع معطف زهري مزين باللون الأسود في الأطراف السفلية والأبيض في الأكمام، لمظهر عصري لافت للشابات، وأكملته بحجاب وبلوزة يكسوهما اللون الأسود، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ بنطلوناً أبيض ضيقاً مزيناً بخطوط مموجة متفاوتة الأحجام باللون الأسود مع بلوزة وحجاب باللون الأسود لمظهر بسيط وأنيق، وزينت اللوك بأساور ملونة بالأحمر.

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