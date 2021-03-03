مكياج مات لصاحبات البشرة الدهنية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 مارس 2021 10:48 مساءً - المكياج المات هو الاتجاه الجديد في عالم الموضة والجمال، وهو أحد أساليب المكياج الجذابة والأنيقة، التي تجعل وجه المرأة يبدو واضحاً. فإذا كنت من محبات المكياج المات، وترغبين في تطبيقه بطريقة سهلة وبسيطة، نرصد لك في هذا المقال، خطوات تطبيق مكياج مات تخولك الحصول على طلة رائعة.



ما الذي يعنيه المكياج المات؟

مكياج مات للبشرة الدهنية

المكياج المات هو المكياج الذي يمنح وجهك لمسة نهائية غير لامعة تماماً، مما يمنحك مظهراً ملكياً جذاباً. وهذا المكياج هو الخيار الأفضل للبشرة الدهنية، لأنه يقلل من المظهر الدهني والزيوت الزائدة على البشرة، فضلاً عن أنه يمنح المرأة مظهراً طبيعياً جداً، ويمكن تطبيقه بسهولة مع مراعاة بعض النصائح.

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مستحضرات عليك تجنبها



الأمر الأهم في المكياج المات هو الابتعاد عن استخدام جميع المستحضرات اللامعة. بعد ذلك، احرصي على وضع أي كميات إضافية من بودرة الوجه أو كريم الأساس، لتجنب أي تكتلات عل بشرة وجهك، ضعي فقط ما أنت بحاجة إليه من دون أي زيادة.

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خطوات تطبيق مكياج مات

خطوات تطبيق مكياج مات



- ابدأي بتغطية البشرة

استخدام مستحضرات مكياج مات



ضعي في البداية برايمر غير لامع، فهو يمتص أي لمعان قد يسببه كريم الأساس. من ثم، طبقي كريم الأساس باستخدام الإسفنجة بلطف على وجهك، على أن توزعيه بالتساوي من دون أي مبالغة. بعدها، ضعي الكونسيلر لتغطية أي عيوب وشوائب في محيط العين. من ثم، قومي بإجراء بعض التصحيحات اللونية على الوجه. أما الخطوة الأخيرة في مكياج البشرة، فهي وضع بودرة التثبيت لإضفاء مظهر جميل على وجهك.



- مكياج العيون

رسمة أيلاينر ناعمة



ضعي القليل من ظلال العيون غير اللامعة وذات الألوان المحايدة على الجفن العلوي وعلى خط الجفن السفلي. اعتمدي رسمة أيلاينر ناعمة، فهي ستجعل عينيك جذابتين جداً، وضعي طبقات عدة من الماسكرا، أو استخدمي الرموش الاصطناعية. من ثم، استخدمي القليل من البلاش على وجنتيك، وعلى تفاحة الخدين مع الضغط قليلاً عليها. بعدها، ضعي أحمر شفاه مات طويل الأمد باللون الذي يتناغم مع ظلال العيون.





خطوات أخيرة

أحمر شفاه مات يدوم طويلاً

رشي مثبت المكياج على وجهك، وتذكري أهمية عدم استخدام الهايلايتر. لكن إذا كنت ترغبين في القليل منه على أعلى وجهك، فما عليك سوى وضع بعض من الهايلايتر على فرشاة الهايلايتر، وتمريرها من ثم على وجهك برفق.

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