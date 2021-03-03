دينا الشربيني حظها حلو بسبب برج الحوت رغم انفصالها عن الهضبة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يتطلع الكثيرون لمتابعة أخبارهم، ومدى توافقها مع الصدف، ومع أبراجهم الخاصة، ونعيش حاليا في فترات برج الحوت، التي ستنتهي بحلول 20 مارس الجاري، فبرج الحوت يعد من الأبراج الرومانسية والهادئة، الذي ينتمي له الكثير من المشاهير، وعلى رأسهم الفنانة دينا الشربيني، التي أهداها الهضبة أغنيته الشهيرة «برج الحوت».

حظوظ دينا الشربيني في 2021:

حظها حلو

كانت خبيرة الأبراج، «سابي»، أكدت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية صدى البلد وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى أن برج الحوت هذا العام سيكون مناسبا له بعد سنوات لم تكن الأمور جيدة وسيمتلك سلطة وتعويض عن كل الإخفاقات.

وتابعت خبيرة الأبراج أنه سيعمل على تغيير هيئته، وطريقته الفكرية، وسيعمل على حب نفسه بشكل كبير الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن سيدة الحوت قد تحصل على زواج قريب إذا لم تكن متزوجة.

خبيرة أبراج تتوقع عودة الهضبة ودينا الشربيني

وعلى الجانب الآخر، توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عودة الثنائي، بشكل كبير.

وقالت عبير فؤاد حديثها لـ«هن»: «دينا في الوقت الحالي نجمها مايل للعزلة، لأن الشمس في وضع معاكس مع برجها، لكن حزنها انتهى في 8 يناير».

انفصال دينا الشربيني وعمرو دياب

وكانت مصادر مقربة من الفنان عمرو دياب، أكدت من قبل، لـ«الوطن»، أن هناك خلافات عِدة حصلت بين الثنائي أدت لانفصالهما، خاصة أنهم لم يصلوا لحلول مرضية، حتى أن عددا من المشاهير دعموا الفنانة دينا الشربيني برسائل دعم، على رأسهم الفنانة وفاء عامر، وأسما شريف منير.

وأشار مصدر إلى أن تلك الأعوام التي ارتبط فيها الهضبة، كانت من أسوأ أيامه، بسبب خلافات الثنائي.

الجدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب، احتفل بإطلاق إعلانه الجديد، المثير للجدل، للدعاية عن عطر باسمه، بينما احتفلت دينا الشربيني، بنجاح أحدث إعلاناتها لإحدى شركات الاتصالات، فضلا عن استعداداتها لمسلسلها القادم «قصر النيل».