«أوفرسايز» وألوان موحدة تميز مجموعة أزياء توم فرود لخريف 2021 «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«توم فورد» أحد أشهر الأسماء في عالم الموضة، لكنه عانى من الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكنه رغم ذلك استطاع أن يقيم عرض أزياء خريف 2021، واختار CFDA ليكون هو المكان الختامي المختصر لأسبوع الموضة في نيويورك هذا الموسم، حيث يعيش فورد الآن في لوس أنجلوس، لكن استوديو التصميم الخاص به لا يزال في لندن، ما يجعا تصاميمه صعبة في الوقت الحالي.

وتأتي تلك المجموعة بعد سنة كاملة من الإغلاق التام في الموضة.

استحضر توم فورد مجموعة نسائية تعكس قواعد الملابس الجديدة، من بينها تصميم ملاس الدانتيل مع الجينز المبيض، وأخذت بعض الفساتين تصميمها إما من الملابس الرياضية المطاطة أو الملابس الداخلية.

وقدم توم فورد سروالا جديدا جرى ارتداؤه مع كنزات بياقة مدورة وسترات منفوخة أو سترات طيار أوفرسايز، وقدم أطفم كذلك بلون موحد.

قال «فورد» إن السترات الضخمة والملابس الداخلية ظهرت من إعلان للملابس الداخلية يتذكره منذ شبابه، بحسب مجلة فوج، وأضاف: هذا يشبه الأشياء التي كانت الشابات تفعلها طوال الصيف الماضي في نيويورك، اللاتي يرتدين البيكيني والقمصان الصدرية مع الجينز الفضفاض والتنانير الطويلة في الشارع.

اشتملت المجموعة على ثلاث أنواع من الملابس تجمع بين أردية أنيقة وقمصان بأزرار أمامية وبنطلونات بحزام خصر مطاطي مخيط بشعار فورد.

وقدم توم فورد سترات السهرة المصنوعة من قماش الجاكار الحريري والقمصان من Ford رائعة، وقدم ألوان مستردة ونيود، وكان الأسود هو المتسيد، خاصة في السترات، كما قدم بنطلونات دينم جينز.