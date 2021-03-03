علاجات طبيعية لنزلات البرد بعد إدراج «كونجستال» على جدول المخدرات

القاهرة - سمر حسين - صحة

أعلنت شعبة الأدوية اليوم إدراج دواء الكونجستال شراب في جدول المخدرات، لأنه من المواد المخدرة.

وأوضحت الشعبة أن اقراص الكونجستال لا ينطبق عليها القرار ذاته وسيتم تداولها بشكل طبيعي في الصيدليات، أما ما أُدرج في جدول المخدرات فهو «شراب كونجستال»، حيث يحتوي على مادة، تتسبب الجرعة العالية منها في إدمان متعاطيها.

كان الدواء المذكور يستخدفي علاج نزلات البرد، ومن العلاجات الطبيعية بديلا عنه في علاج نزلات البرد منها كما ذكرها موقع «Web Md».

شوربة الدجاج

تساعد شوربة الدجاج من التخفيف من أعراض الإصابة بنزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي.

الشاي الساخن

يساعد الشاي الساخن في علاج نزلات البرد، ويهدىء من التهاب الحلق.

الغرغرة

لا تعمل الغرغرة فقط على تخفيف أعراض نزلات البرد ولكنها تكون مفيدة في الوقاية من بعض الأمراض منها التهاب الحلق.

المحلول الملحي

قطرات المحلول الملحي تساعد في تخفيف احتقان الجيوب الأنفية.

شرائط الأنف

يحسن القدرات على التنفس، كما يساعد وضعها على جسر الأنف على فتح الممرات الأنفية.

تناول السوائل والماء باستمرار

يساعد الماء أو العصير أو مزيج الليمون والعسل بالماء الدافئ في تخفيف الاحتقان والوقاية من الجفاف.

تجنب أيضًا تناول الكحوليات والقهوة والمشروبات الغازية المحتوية على الكافيين التي يمكن أن تسبب المزيد من الجفاف.

استخدام السوائل الدافئة

تساعد السوائل الدافئة على علاج نزلات البرد وتساعد في تخفيف حدة الأعراض.

استخدام العسل

قد يساعد العسل البالغين والأطفال في مقاومة نزلات البرد.

فيتامين سي

يساعد فيتامين سي على الوقاية من نزلات البرد.

الزنك

أشارت العديد من الدراسات إلى أن مكملات الزنك قد تقلل مدة الإصابة بنزلة البرد.

الكراوية

تتميز حبوب الكراوية بخصائص دوائية عالية، حيث تساعد في علاج السعال الجاف، وتحسن من أداء الجهاز التنفسي.

الريحان

يساعد نبات الريحان في تخفيف حدة نزلات البرد والسعال.

القرفة

تتميز القرفة بخواص مضادة للالتهابات، كما أنها مضادة للأكسدة وللفيروسات والبكتيريا، وثبت فعاليتها في الوقاية من نزلات البرد.