حكاية مفاجأة من والدة رضوى الشربيني لها على الهواء.. عيطت من الفرحة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شيعت جنازة السيدة هالة أنور، والدة والدة الإعلامية رضوى الشربيني، صباح اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، عقب ساعات من وفاتها، متأثرة بإصابتها الأخيرة بفيروس كورونا المتفشي، حيث تدهورت حالتها بشكل كبير، ما أثر على الجهاز التنفسي والرئوي، قبل أن تغادر عالمنا بالنهاية.

السيدة هالة أنور، والدة الإعلامية التي كانت لها بمثابة السند والحماية،- خاصة عقب وفاة والدها وانفصالها عن زوجها، فدوما ما تشير رضوى الشربيني لوالدتها، ومساندتها لها.

حكاية مفاجئة من والدة رضوى الشربيني على الهواء

وكانت الدة الإعلامية، فاجئتها من قبل، خلال إحدى حلقات الإعلامية ببرنامجها «هي وبس»، تحديدا في عيد ميلادها، حيث فاجأتها الأم بمكالمة تليفونية على الهواء مباشرة، لتهنئتها، قائلة: «كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبة قلب مامي، زي النهاردة أنا جبتك للدنيا يا رضوى»، الأمر الذي تسبب في بكاء الإعلامية، لفرحتها الواسعة بالمداخلة، معربة عن عدم تصديقها.

من هي والدة رضوى الشربيني

وهالة أنور، كانت موظفة إدارية في جامعة عين شمس، وفي 2019 قامت إجراء رسالة الماجستير عن نهر النيل، ورغم تجاوزها سن الستين من عمرها، وحصلت على درجة الامتياز، بحسب حديث أحد أصدقائها.

وأعلنت «ياسمين حمدي» نبأ الوفاة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلةً: «بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله والدة رضوى الشربيني».

بينما نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، آخر رسالة دعاء لوالدتها قبل رحيلها بساعات معدودة:«اللهم اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت».