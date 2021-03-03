«اسمها الحقيقي مريهان».. 11 معلومة عن الفنانة كوكي شقيقة روبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدمات متتالية تتلقاها الفنانة مريهان مجدي، والمعروفة باسم «كوكي»، خلال الفترة الأخيرة، من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مرورًا بسرقة سيارتها الخاصة، حيث أعلنت الأمر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، قائلة: «عربيتي اتسرقت»، وتصدر اسم كوكي، محركات البحث المختلفة، والتريند، بعد إعلانها خبر سرقة سيارتها.

ويُقدم «هُن»، أبرز المعلومات عن الفنانة كوكي، خلال السطور التالية.

- اسمها الحقيقي مريهان حسين محمد

- ولدت في 1 يناير 1986، وتبلغ من العمر 35 عامًا.

- شقيقة الفنانة روبي.

- تخرجت في كلية الحقوق، وقامت ببعض تجارب الأداء على مسرح الكلية، ثم عملت في مجال التسويق.

- صاحبت روبي في كل مكان، مما أدى إلى إطلاق الكثير من الشائعات عليها والتي تدعي دخولها التمثيل أو الغناء مثل شقيقتها، وهذا ما نفته مريهان تماماً حينها.

- عملت كموديل، وبعدها بدأت كورس تمثيل على يد الدكتور محمد عبد الهادي والفنان أحمد كمال بعد سماع نصيحة الفنان محمود حميدة بدخول المجال.

- رشحها المخرج خالد الحجر لتكون أخت روبي في فيلم «الشوق» دون أن يعرف أنها أختها بالفعل.

- عملت بعد ذلك في فيلم «الخروج»، للمخرج هشام العيسوي والذي أثار جدلاً ومنع من عرضه في دور العرض المصرية بسبب قصته التي تحكي علاقة بين مسحية ومسلم، ولكنه عرض في مهرجانات بعدها، وحصل على العديد من الجوائز.

- شاركت أيضا في التلفزيون بمسلسلات مثل «خرم أبرة، السيدة الأولى، أبو العروسة»

- متزوجة من لاعب الكرة إسلام صيام منذ عام 2014.

- أعلنت قبل أشهر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، مؤكدة مخالطتها لمصابي فيروس كورونا المستجد دون أن تدرى، مما عرض أطفالها للخطر.