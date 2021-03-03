الامارات | فيديو.. حبس عريس أردني ووالده..300 ضيف و الوصول بطائرة مروحية

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حبس عريس أردني ووالده..300 ضيف و الوصول بطائرة مروحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر محافظ مدينة الزرقاء حبس عريس أردني ووالده، لإقامتهما حفل زفاف دعا إليه أكثر من 300 شخص، دون التقيد بالإجراءات الإحترازية المفروضة بسبب فيروس كورونا، والارتفاع الكبير في عدد الإصابات الذي تشهده الأردن، وحضر العريس إلى مكان إقامة الحفل بواسطة طائرة مروحية خاصة.

وأقام العريس حفل زفافه مخالفًا أوامر الجهات المختصة بشأن حظر إقامة التجمعات، ووثق مقطع فيديو تناقلته العديد من المنصات الإعلاميةلحظة وصول العريس إلى مكان إقامة حفل الزفاف في الطائرة المروحية.

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