الإفراط يهدد صحتك.. كم يحتاج الجسم يوميا من الجرجير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الجرجير من الخضراوات الصليبية التي تحتوي على العديد من العناصر والقيمة الغذائية المفيدة، وذلك لاحتوائه على الفيتامينات ومضادات الأكسدة المهمة التي تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض، لكن على الجانب الآخر قد يسبب العديد من المخاطر الصحية عند تناوله يوميا.

ولذلك جمعنا لكم معلومات مهمة حول احتياج الجسم يوميا من الجرجير، وفوائد الكمية المناسبة وأضرار الإفراط فيه، وذلك خلال موقعي "healthline" و"webmd".

كم يحتاج الجسم يوميا؟

يوصى بتناول حزمة واحدة من الجرجير في اليوم.

فوائد الجرجير:

- بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين ك، الذي يساعد على تقوية العظام والمفاصل، والتقليل من الإصابة بهشاشة العظام.

- يحتوي على النترات الغذائية، التي تعزز صحة الأوعية الدموية عن طريق تقليل الالتهاب، وتقليل سمك الأوعية الدموية.

- يلعب المغنيسيوم والبوتاسيوم الموجود في الجرجير أيضا دورا مهما، في بناء أنسجة الجسم، فضلا عن منع كسور العظام.

- نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، يعزز الجرجير قدرة الجهاز المناعي، عن طريق زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقاوم الالتهابات والعدوي الفيروسية.

- كما أن تناوله بصورة منتظمة أيضا يؤدي إلى خفض مستوي الكوليسترول الضار في الجسم.

- كونه غني بالكاروتينات وفيتامين ج، الضروريان للحفاظ على صحة العين اللذان يحافظان على صحة العين، والتقليل من الإصابة بإعتام عدسة العين، والتنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر.

- يساهم في إنقاص الوزن، وذلك بسبب احتوائه على كمية منخفضة من السعرات الحرارية.

- من الخضراوات الصليبية الغنية بمضادات الأكسدة بيتا كاروتين وزياكسانثين ولوتين، التي تقلل من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أضرار الإفراط في تناوله:

- يحتوى على فيتامين K، الذي يمكن أن يسبب تخثر الدم وذلك عند تفاعله مع بعض الأدوية بما في ذلك الوارفارين.

- بسبب احتوائه على نسبة عالية من النترات، لذا فإن الإفراط في تناوله يؤدي إلى تحويل النترات إلى النتريت، ما قد يسبب زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.

- يؤدي استهلاكه بانتظام إلى الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، والانتفاخ، وغازات وتقلصات البطن.

- في بعض الحالات، يمكن يسبب الإكثار من تناوله الإجهاض للنساء الحوامل، لذا من الأفضل تجنب تناوله.

- كما يوصي عدم تناوله للأطفال الأقل من عمر 4 سنوات، وذلك بسبب نسبة عالية من اليود به.

- يفضل تجنب استهلاكه بكميات خاطئة، خاصة من قبل الأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة أو مشاكل بالكلى.