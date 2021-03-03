كورونا اليوم: 4 تغييرات جلدية يحب معرفتها.. وتحذير من هذا العقار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل

سببت السلالة الجديدة لفيروس كورونا في نسختها البرازيلية، أو ما أُطلق عليها إعلاميا "سوبر كورونا"، ذعرا كبيرا لعدم استجابتها للقاحات، وبسبب أنها أكثر عدوى بـ3 مرات عن السلالة الأصلية لكوفيد-19.

ففي أعقاب السلالتين الجديدتين في بريطانيا وجنوب إفريقيا، تحور فيروس كورونا مرة أخرى، ليتحول هذه المرة إلى نسخة أكثر إثارة للقلق من الفيروس في البرازيل.

السلالة الجديدة سميت بـ"الأمازون"، حيث مكان اكتشافها ويعتقد أنها مقاومة لبعض اللقاحات إلا أن البرازيل لم تقدم معلومات أكثر عنها، وفق ما ذكر موقع " العربية".

الصحة العالمية: كورونا لا يزال فتاكاً.. وهذا العقار لا يجب استخدامه

أوصت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية، بعدم استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" للوقاية من فيروس كورونا، وقالت ليس له أثر كبير على المصابين بالفعل، فيما أكد خبراء المنظمة الأممية أن الاعتقاد بإمكانية التغلّب على كوفيد-19 بحلول نهاية العام هو أمر غير واقعي، وأن الوباء لا يزال فتاكاً.

وقال فريق خبراء مجموعة تطوير المبادئ التوجيهية بمنظمة الصحة في المجلة الطبية البريطانية، إنه ينبغي عدم استخدام "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للالتهابات في مكافحة الجائحة، وإنه "لا يستحق" عناء البحث في مزيد من الدراسات بخصوص العلاجات المحتملة لكوفيد-19.

وقال الخبراء إن هذه "التوصية القوية" تستند إلى أدلة على درجة عالية من اليقين توصلوا إليها من خلال 6 تجارب عشوائية شملت أكثر من 6 آلاف مشارك ممن يُعرف بتعرضهم لكوفيد-19 ومن لا يُعرف بتعرضهم له، وفق ما ذكر موقع " العربية".

أربعة تغييرات جلدية ناجمة عن فيروس كورونا تجب معرفتها

منذ بداية الوباء، وثق الخبراء الصحيون الحمى والسعال الجاف وفقدان حاسة التذوق والشم، كعلامات أساسية لعدوى فيروس كورونا.

وبعيدا عن العلامات "الثلاثة الكلاسيكية"، كان هناك عدد من الآثار الجانبية الأقل شيوعا التي أبلغ عنها أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالمرض، مثل الصداع وآلام العضلات والمفاصل واحتقان الأنف والإرهاق.

والأنواع الأربعة الرئيسية للطفح الجلدي التي تحدث عند الإصابة بفيروس كورونا، هي الآفات الشبيهة بقرحة الصقيع و طفح بقعي جلدي و الشرى وآفات حويصلية، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".