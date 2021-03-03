«الناس بتتجوز ليه» غرفة جديدة على club house.. ومشاركون: عشان يخلصوا من الزن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«لما نسبة فشله 50% الناس بتتجوز ليه؟»، عنوان تناولته إحدى الغرف على تطبيق التواصل الاجتماعي «club house»، شارك خلالها أعداد كبيرة من الأشخاص مختلفي الآراء، حول أسباب الاتجاه للزواج في المجتمعات العربية، على الرغم من ارتفاع نسب الانفصال والطلاق بين الأزواج.

رواد منصة «club house» يشاركون بآرائهم

وتباينت الآراء حول الإجابة على السؤال المطروح عبر الغرفة النقاشية، بين المشتركين بها، حيث قالت «مي»: «ناس كتيرة في مجتمعنا بتكون عارفة إن الجوازة هتفشل، بس بيتجوزوا عشان العادات والتقاليد بتحتم عليهم ده، وبيكونوا مجبرين علشان يخلصوا من زن اللي حواليهم».

«فيه ناس عمرها بيجري، وبتشوف إنها بالشكل ده مش هتلحق تحقق الإنجاز المطلوب منها في مهمة الجواز والإنجاب، فبتتجه ليه عشان تقول ألحق أجيب عيال أربيهم».. حسب «بغدادي» أحد المشتركين بالغرفة.

فيما كشف آخر يدعى «مازن»، عن أن هناك الكثير من الرجال يتجهون للزواج، نظرا لإشباع غرائز شخصية لديهم فقط، وهو ما يجلعم لا يشعرون براحة مع الطرف الآخر، ومن ثم تحدث حالات الانفصال المتكررة.

آلية عمل «club house»

تطبيق «club house»، الذي انطلق منذ فترة قصيرة لاقى اهتمامًا كبيرًا من الفتيات والسيدات والرجال بعد أيام قليلة من انطلاقه، الذين بادروا بالمشاركة في عدد من الغرف النقاشية المختلفة، والتطرق لتناول مجموعة من الأحاديث المتنوعة، ولا يسمح التطبيق بحرية المراسلة المباشرة مع الأشخاص المشتركين داخل الغرف، بل مكن متابعتهم فقط عبر حساباتهم الشخصية.