بعد وفاة جنين في رحم أمه بـ"كورونا".. طبيب يحدد حالات يهدد فيها الفيروس حياة الأجنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

في حالة نادرة ربما تحدث لأول مرة في العالم منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، توفي جنين في رحم أمه إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أن انتقلت العدوى إليه من والدته، التي أصيب بالفيروس وهي حامل فيه، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسبما ورد وجد الأطباء أن الطفل الذي لم يولد بعد، قد مات في الرحم بعد أن عانت أمه من حمى استمرت يومين، وكشفت الاختبارات أن الطفل الذي لم يولد بعد أصيب أيضًا بكورونا، وصنف الأطباء حالته بأنها الأولى من نوعها في العالم كله، أن يصاب جنين بالفيروس ويتوفى قبل ولادته.

تلك الحالة التي قد تكون نادرة لكنها تثير الرعب لدى كثير من السيدات الحوامل، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وظهور العديد من السلالات الجديدة.

كيف انتقلت الإصابة بكورونا للجنين؟

وحول انتقال فيروس كورونا من الأم للجنين يزعم الدكتور تال بروش- رئيس قسم الأمراض المعدية في المستشفى التي تعالج فيها الأم: "بدرجة كبيرة أصيب الجنين من خلال المشيمة ومات بسبب فيروس كورونا".

وأضاف الدكتور يوسي توبين- مدير جناح الولادة بالمستشفى، أنه أيضاً يتوقع أن تكون وفاة الجنين بسبب إصابته بعدوى كورونا.

ونصح الأطباء الحوامل بالحصول على لقاح كورونا، حتى لا تؤدي إصابتهن إلى انتقال العدوى للأجنة، خاصة بعد إصابة عدد من الحوامل بمضاعفات خطيرة بسبب فيروس كورونا.

حالات تعرض الجنين للخطر حال إصابة الأم بكورونا أثناء الحمل

ومن جهته يقول الدكتور أمجد الحداد- استشاري الحساسية والمناعة، إنه نادرًا ما يحدث مضاعفات لإصابة الأم الحامل بكورونا تؤثر على الجنين، سواء بوفاته داخل بطن الأم أو تسبب الإجهاض.

وأوضح الحداد في تصريح لـ"الخليج 365" أن فيروس كورونا غير موجود بالدم حتى ينتقل للجنين من خلال المشيمة ليصيبه في الرئة التي لم تكتمل، مشيرًا إلى أن وفاة الجنين قد تحدث فقط من خلال عدة عوامل، بينها مضاعفات الأدوية التي تتناولها الأم الحامل أثناء اصابتها بكورونا.

وأضاف أيضًا أن الوفاة أو الإجهاض قد يحدثان بسبب الهجوم المناعي بين الأم للفيروس، ما قد يسبب الإجهاض، خاصة بعد أن أصبح الجنين عضوًا كباقي أعضاء جسم الأم، ليحدث هجون مناعي عليه يسمى بـ"عاصفة مناعية"، مستبعدًا إصابة الجنين بالفيروس لكن من الممكن أن تحدث له تشوهات أو مضاعفات.

ونوه الحداد إلى أنه بات هناك أهمية لإجراء دراسات تشمل الحوامل مرة أخرى، وإمكانية تطعيمهم ضد كورونا، وكذلك دراسة الآثار الجانبية للقاح عليهم.

ونصح الحوامل بعد النزول إلى الشارع أو التوجه إلى العيادات إلا للضرورة القصوى، ومتابعة حالاتهن مع الطبيب المختص عن بعد، وفي حال نزولهم للضرورى عليهن ارتداء كمامتين وليست واحده فقط.

مضاعفات عدوى كورونا أثناء الحمل

وكانت قد كشفت دراسة جديدة نشرها موقع "ميديكال" أن النساء اللائي حصلن على اختبار إيجابي لكورونا كن أكثر عرضة للولادة المبكرة.

وجدت الدراسة أنه لا يوجد أطفال ماتوا بسبب كورونا، كما لم تكن هناك زيادة في مخاطر ولادة جنين ميت أو انخفاض الوزن عند الولادة.

وقال البروفيسور كريستوف ليس- كبير مؤلفي الدراسة من قسم التمثيل الغذائي والهضم والتكاثر في إمبريال كوليدج: "إن اكتشاف أن عدوى كورونا لا تزيد من خطر ولادة جنين ميت أو موت الأطفال أمر مطمئن، ومع ذلك ، فإن حدوث عدوى كورونا يرتبط بزيادة مخاطر الولادة المبكرة، وليس من الواضح تمامًا سبب ذلك ".

وأضاف الدكتور إد مولينز، المؤلف المشارك من قسم التمثيل الغذائي والهضم والتكاثر في إمبريال: "تدعم هذه الدراسة إعطاء الأولوية لتطعيم النساء الحوامل أو اللائي يخططن للحمل، والتدابير الحالية التي تحمي النساء أثناء الحمل من العدوى، من أجل الحد من الولادة المبكرة ".