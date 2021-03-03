رئيس شعبة الأدوية يكشف سبب إدراج "كونجيستال" ضمن جدول المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

قررت هيئة الدواء المصرية إدراج 14 نوعا من الأدوية على جدول المخدرات بداية من الشهر الجاري، على أن يتم صرفها بموجب روشتة طبيب.

من بين الأدوية التي تم إدراجها "كونجيستال" الشهير الذي يستخدم للتخفيف من أعراض البرد والأنفلونزا المصاحبة مثل، ارتفاع درجة الحرارة، سيلان الأنف، تدمع العيون، والتهابات الجيوب الأنفية، وهو من المنتجات الشائعة في الصيدليات، فلماذا تم منعه دون روشتة طبيب؟

يجيب عن السؤال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، لـ"الخليج 365"، قائلا إن هذه الأدوية والتي من بينها، "كونجيستال" (الشراب وليس الأقراص) و"توسكان"، تحتوي على مادة "الديكستروميتورفان" التي تؤثر على مراكز بالمخ، وبالتالي لها تأثير مخدر عند تعاطيها بجرعات كبيرة دون وصف الطبيب.

وأضاف "عوف" أن الجرعات المناسبة من هذه الأدوية لا يسبب أي أضرار بالمخ ولا يُذهب العقل طالما التزم المريض بالجرعات المحددة له، مشيرا إلى أن هذه الأدوية ما زالت متوفرة بالصيدليات ولكن لا يجوز صرفها إلا بروشتة، فالصيدلي لن يمتنع عن تقديمها ولكنه يلتزم بالجداول المقررة من وزارة الصحة.

وأضاف أن هذا القرار أصدرته هيئة الدواء وبعض الجهات الرقابية لاكتشافهم زيادة في الطلب المبالغ فيه لهذه الأدوية، وتم رصد حالات من الإدمان والتعاطي غير المبرر لتلك الأدوية، لذلك تم اتخاذ قرار بوضعه على جدول المخدرات، حفاظًا على صحة المواطنين وعدم إساءة استخدامها.

أبرز أنواع الأدوية التي تم إدراجها ضمن جدول المخدرات، كالتالي:

Congestal syr

Tusskan syr

Tussivan.n syr

Tussilar syr

Codilar syr

Penta flu syr

Penta cold syr

Pulmo care syr

Codiphan syr

Codiphan.b syr

Rhinutuss syr

Cold stop syr

Roncotech syr

Opticough syr