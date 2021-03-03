بإطلالة جذابة.. إنجي علاء تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شاركت الكاتبة إنجي علاء متابعيها بمجموعة صور جديدة من احتفال عيد ميلادها رفقة زوجها الفنان يوسف الشريف، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقعي "إنستجرام" و"فيسبوك".

وظهرت المخرجة إنجي علاء بإطلالة جذابة، إذ ارتدت بليزر باللون الأسود وأسفله توب بنفس اللون، مزود بأكمام، وحزام في منتصف الخصر، مع جيب قصير باللوني الأسود والأبيض من قماش التايجر، مع شراب نيون وحذاء باللون الأسود.

واعتمدت إنجي مكياجا ناعما ليتماشى مع إطلالتها، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على كتفيها.

وارتدت إكسسوارات بسيطة مكونة من خاتم، وكوليه، وأسورة.

أما الفنان يوسف الشريف ارتدى تيشرت باللون الأسود بنصف كم، مع بنطلون وآيس كاب بنفس اللون، ونسق مع إطلالته ساعة يد.

يذكر أن الفنان يوسف الشريف يواصل في تصوير مسلسله الجديد "كوفيد 25" والمقرر أن يخوض به السباق الدرامي الرمضاني 2021.

والمسلسل من تأليف المخرجة إنجي علاء، وبطولة أحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال، وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

والجدير بالذكر أن آخر مسلسل كتبته إنجي علاء هو مسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض، ومن قبله قصة مسلسل "لعبة إبليس"، وآخر رواية لها هي رواية "الأشقر مروان".