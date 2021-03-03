"لمبة وبرص وموبايل".. أشياء غريبة داخل بطون المرضى اكتشفها الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

حالة من الصدمة أصيب بها أطباء وحدة العناية المركزة بمستشفى أشمون العام، عقب خروج "برص" من فم طفل كان يُعاني من ضيق شديد في التنفس ووصل في حالة يُرثى لها وتقرر إيداعه في غرفة العناية المركزة بقسم الأطفال.

حالة الدهشة والاستغراب تصيبنا جمعيا عندما نسمع عن مريض داخل غرفة العمليات من أجل استخراج أشياءً غريبة مثل "البرص أو النقود أو لمبة"، وغيرها من الأشياء غير المألوفة التي تم استخراجها.

وفي التقرير نستعرض أبرز الأشياء التي اكتشفها الأطباء وابتكر فيها طرقا جديدة منحت الحياة لأصحابها.

- برص خرج من فم طفل:

"برص خرج من بوء الطفل يا دكتور".. كانت تلك الجملة التي قالتها ممرضة بتلقائية فور رؤيتها جسم كائن حي خرج من فم طفل يُصارع الموت داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى أشمون العام في المنوفية، لترتسم معالم الدهشة على وجوه أطباء وحدة العناية مُسترجعين مشاهد الكشف والأشعة على الطفل.

المشهد الذي دفع الأطباء لعمل فحص إضافي أكثر دقة، وبالفعل أجروا أشعة مقطعية بالصبغة على الصدر، ليتبين وجود انسداد جزئي بالمريء اليمنى واحتمال وجود تضخم بالغدد الليمفاوية، لتزداد حيرة الأطباء أكثر، ما قد استدعي لإجراء مزيدًا من الفحوصات، حتى انكشفت مفاجأة غير متوقعة، حيث دخل الطفل في نوبة كحة شديدة ومتواصلة لم تتوقف، وصاحبها قيء شديد، ثم وجدوا جسم كائن حي خرج مع الكحة.

نظر الأطباء للجسم الصغير الذي خرج من فم الطفل ووجد أنه "برص"، لا يعلمون كيف دخل إلى فم الطفل، ليعق أحدهم: "ربما تسلل البرص لفم الطفل أثناء نومه ولم يلاحظ أحد"، وتابع الأطباء حالة الطفل حتى تحسن تمامًا، وخرج سالمًا من المستشفى بصحة جيدة.

- استخراج "موبايل" من معدة مريض

من بين الوقائع الغريبة المماثلة، أيضا عندما اكتشف ابتلاع مواطن لجهاز تليفون محمول "موبايل" منذ سبع أشهر سابقة، ليجرى له عملية جراحية استخرج فيها الهاتف.

استغرقت الجراحة حينها حوالي ساعتين، تمكن خلالها الفريق من استخراج الجهاز ملفوفًا بطريقة اعتقد منها الأطباء أنه حرز "حشيش"، ومع استدعاء فرد شرطة بنقطة المستشفى لمعاينة الجسم الغريب وجده موبايل صغير الحجم يبلغ طوله 7 سنتيمترات.

- 1000 جنيه

وشهدت مستشفى أسيوط العام استخراج لفافة تحتوي على ألف جنيه من أحشاء مريض وصل للمستشفى يشكو من آلام حادة في معدته.

المريض ابتلع هذه اللفافة دون أن يكشف أسباب ذلك. وأوضح أخصائي الجراحة بمستشفى أسيوط العام أن المريض لدى وصوله للمستشفى تم الاشتباه في إصابته بالتهاب في الزائدة الدودية واتضح بعد ذلك أن سبب آلامه هي لفافة الألف جنيه في معدته، لافتًا إلى أنه تم تحريز الأموال التي استخرجت من أحشاء المريض.

- "شوك وملاعق" من أمعاء مريض في الدقهلية:

والعام قبل الماضي، استخرج فريق طبي في مركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، عددا من أدوات المائدة، عبارة عن ملاعق وشوك، بالإضافة إلى خواتم وسلاسل ذهبية من أمعاء مريض يعاني ضمورًا في المخ.

وترأس الفريق الطبي الدكتور أمجد فؤاد، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، وقال حينها إن المريض عمره 20 سنة، ويعاني ضمورًا في المخ، ووصل المركز وهو يعاني من آلام شديدة في البطن.

وأضاف أن الفحص الطبي بالمنظار والأشعة، أثبت وجود أجسام غريبة في المعدة، وتم استخراج عدد من الملاعق والشوك، بالإضافة إلى خواتم وسلاسل ذهبية.

وأوضح أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، أن المريض خرج من العمليات وحالته مستقرة.

- استخراج "لمبة" من بطن مريض:

شهدت إحدى مستشفيات السعودية، واقعة غريبة حيث عثر الأطباء على "لمبة" في بطن مقيم آسيوي، ظلت في بطنه نحو 11 عاماً.

وذكر موقع "العربية" أن الأطباء في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء عثروا على "لمبة" إضاءة في بطن مقيم آسيوي يبلغ من العمر 21 عاماً، بعدما ظلت في بطنه نحو 11 عاماً، وذلك بعد أن وصل المريض إلى طوارئ المستشفى، وهو في حالة إعياء وغثيان، يصاحبها ارتفاع في الحرارة، ليتم إخضاعه لفحوصات شاملة، فتبيّن للأطباء وجود جسم غريب في بطنه.

وتم تحويل المريض إلى غرفة العمليات لاستخراج الجسم الغريب والمتمثل في لمبة إضاءة، حيث أنه ابتلعها منذ أن كان عمره 10 سنوات، وبعد ذلك تم تنظيف البطن وإغلاق الأمعاء بجهاز خاص، ووضع مادة التاكوسيل لمنع أي تهريب من الأمعاء أو حصول أي مضاعفات أخرى للمريض. واستغرقت العملية ساعة و15 دقيقة.