كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 مارس 2021 04:35 مساءً - يُعد قماش الدانتيل من أكثر الأقمشة أناقة وفخامة، وهو ما يجعله من الأقمشة المُفضلة لدى الكثير من النساء والمُصممين على حد سواء، إذ يمكن استخدامه في تصميم أشكال مختلفة من الأزياء، تناسب الإطلالات اليومية سواء الإطلالات الكاجوال أو المسائية.

وإذا كنتِ من عشاق قماش الدانتيل، وترغبين في اعتماده في أزيائك اليومية، تُقدم لكِ "الخليج 365.نت" في هذا الألبوم، أزياء دانتيل موضة ربيع 2021، من أشهر الماركات العالمية، لتختاري من بينها قطعة الأزياء المُفضلة لديكِ:



فستان أبيض قصير من Dior

فستان أبيض قصير من ديور



لإطلالة ربيعية كاجوال تناسب الخروجات النهارية، قدمت ماركة Dior هذا التصميم الأنيق، لفستان أبيض قصير مُصممٍ من قماش الدانتيل، المصنوع من الحرير، وهو فستان بتوب بتصميم نصف الكم، وفتحة صدر دائرية واسعة، مع تنورة قصيرة بتصميم A line، مع حزام أنيق على الخصر باللون البيج.

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بنطلون واسع من Valentino

بنطلون دانتيل واسع من فالنتينو



لإطلالة ربيعية جذابة بأزياء الدانتيل، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق، لبنطلون أسود ذي أرجل واسعة من ماركة Valentino، وهو بنطلون مُصمم بسحاب جانبي مخفي وإبزيم للإغلاق، فيما استخدم في تصميمه قماش الدانتيل الثقيل، المكون من الفيسكوز والقطن بنسب متساوية تقريباً، مع بطانة قصيرة مُصممة من قماش الفيسكوز والحرير.

فستان نبيتي قصير من فالنتينو



ولتصميم أنيق للخروجات المسائية في ربيع 2021، قدمت ماركة Valentino هذا التصميم الأنيق، لـjump Suit قصير من الدانتيل الثقيل باللون النبيتي، مُصمماً بياقة دائرية، مع أكمام قصيرة، وسحاب خلفي، وبطانة من قماش الجورجيت المرن.

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تنورة ميدي من Alexander McQueen

تنورة دانتيل من ألكسندر ماكوين



لإطلالة أنثوية أنيقة في ربيع 2021، قدمت ماركة Alexander McQueen هذا التصميم المميز، لتنورة متوسطة الطول "ميدي" من الدانتيل، بتصميم حورية البحر، باللون الأزرق الفاتح، صُمم الجزء العلوي منها من الجاكار المنقوش، لإطلالة أكثر أناقة ونعومة.

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بلوزة بيضاء من Max Mara

بلوزة دانتيل من ماكس مارا



لإطلالة أنثوية ناعمة، قدمت ماركة Max Mara هذا التصميم الأنيق، لبلوزة دانتيل بيضاء، صُممت من بلوزة من الدانتيل مع القطن، بياقة مستديرة وأكمام واسعة وطويلة، بتصميم مريح يناسب الخروجات النهارية في ربيع 2021.

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