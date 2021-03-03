عبايات خليجية من وحي رابي محمد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 مارس 2021 04:35 مساءً - تعتمد البلوغر العمانية، رابي محمد، على تنسيقات العبايات الخليجية في مظهرها بشكل كبير، ومن وحي أبرز إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي رصدنا لكُنَّ من وحيها عدة تصاميم لعبايات مختلفة وعصرية للشابات.



عبايات اللون الأسود

عباية سوداء مزينة باللؤلؤ من رابي محمد



تعتمد الكثيرات من الفتيات على تصاميم العبايات السوداء في مظهرهن؛ لما توفره من أناقة وحشمة، ومنهن رابي محمد، التي تأنقت بعباية سوداء مزينة بفصوص اللؤلؤ في الأكمام لخيار ناعم في مختلف المناسبات، واعتمدت لهذه الإطلالة مكياجاً مرتكزاً على طلاء الشفاه الأحمر، وأطلت في الخيار الثاني بعباية سوداء واسعة مع تنورة بليسيه وتيشيرت بألوان حيادية اللون، وأكملت اللوك باكسسوارات ذهبية لأناقة مميزة.

تابعي المزيد: عبايات للمناسبات والأفراح 2021



رابي محمد بعبايات بنية

عباية مطبعة باللون البني من رابي محمد



يُعَدُّ اللون البني بدرجاته من الألوان الحيادية المميزة في عالم العبايات، حيث لا نجد الفرق الكبير بينه وبين اللون الأسود، ومع ذلك ينجح في إضفاء لمسة عصرية متجددة لتصميم عبايتك، لذا ارتدَتْ رابي محمد عباية باللون البيج مطبعة باللون البني مع حجاب بني ناعم، وأكملت مظهرها بأسلوب الكاجوال بالألوان الحيادية من المجوهرات الذهبية، وظهرت في الإطلالة الثانية بعباية بنية واسعة مطرزة بالفضي بأسلوب طولي على التصميم كله، واعتمدت لهذه الإطلالة الأزياء الكاجوال مع حجاب بدرجة مختلفة من البني.

تابعي المزيد: موديلات عبايات باللون الوردي موضة ربيع 2021



عبايات بتصاميم صيفية

عباية صيفية من رابي محمد



إن كنتِ تبحثين عن عباية ناعمة بتصميم صيفي مواكب للأجواء الحارة فلا تترددي في اعتماد أسلوب رابي محمد، التي اختارت عباية وحجاباً باللون الزهري مع فستان أبيض واسع، ونسقت في إطلالة أخرى عباية بدرجة الأزرق الداكن مع إطلالة كاجوال عملية لمظهر بسيط ومناسب للمشاوير اليومية.

تابعي المزيد: عبايات بألوان ربيعية موضة 2021



موديلات عبايات مطرزة

عباية مطرزة من رابي محمد



العبايات المطرزة من القطع التي لا تغيب عن خطوط الموضة، لذا تفضلها الكثيرات من الفتيات، ومنهن رابي محمد، التي تألقت بعباية رمادية مطرزة بالزهور في الصدر مع فستان أبيض وحجاب باللون الرمادي لمظهر بسيط وحيادي مناسب لمختلف المشاوير، وتزينت في إطلالة أخرى بعباية حمراء مطرزة بفصوص فضية في الجانبين مع فستان أبيض بمطاط في الخصر، وأكملت اللوك بحذاء بكعب باللون البيج.

تابعي المزيد: عبايات خليجية للمناسبات 2021 من زكية المري