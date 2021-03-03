أجمل موديلات ساعات الذهب الأبيض الفاخرة موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 مارس 2021 04:35 مساءً -

ما زالت الموديلات الخاصة بساعات الذهب الأبيض مستكملة رواجها ضمن موضة 2021، حيث تعتبر واحدة من القطع الكلاسيكية ذات الفخامة المترفة التي تزين معصم المرأة ببريق أخّاذ.

ساعة هابي سبورت Happy Sport من شوبارد Chopard



اخترنا لك اليوم في الخليج 365 باقة مميزة من أجمل موديلات الساعات الفاخرة من الذهب الأبيض والمرصعة بالألماس والأحجار الكريمة موضة 2021 من توقيع أهم الدور العالمية والماركات العالمية، كي تتألقي بها في مناسباتك هذا العام وتشعي بريقاً..

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موديلات ساعات ذهب أبيض فاخرة موضة 2021

ساعة جيم ديور Gem Dior من ديور Dior Joaillerie

ساعة جيم ديور Gem Dior من ديور Dior



جسم الساعة غير اعتيادي بشكل ذي ثمانية أضلاع مع سوار غير متناسق بألوان متنوّعة، مع طبقات متراصفة من الذهب الأبيض، وإطار مرصّع بالألماس. تجسّد هذه الساعة تعايشاً معاصراً بين الطبيعة والتصاميم الراقية التي كان يعشقها السيد «ديور» Dior.

نسقيها مع بدلة أنيقة باللون الأبيض لإطلالة تجمع بين الفخامة والأناقة.

ساعة جوزفين إيجريت إمبريال Josephine Aigrette Imperiale من شوميه Chaumet

ساعة جوزفين إيجريت إمبريال Josephine Aigrette Imperiale من شوميه Chaumet



تعبّر هذه الساعة من الذهب الأبيض من دار شوميه Chaumet مستوى جديداً من الأنوثة والرقي. تتميز بشكلها الكمثري الذي يعكس صورة مصدر الإلهام، وهي مرصعة بالألماس، ويتوسطها حجر الزمرد الأخضر بشكله الكمثري للمزيد من الفخامة.

ستبدو هذه الساعة مثالية مع فستان سهرة باللون الأخضر الزمردي وأقراط متدلية من الألماس.

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ساعة رويال أوك Royal Oak من أوديمار بيغيه Audemars Piguet

ساعة رويال أوك Royal Oak من أوديمار بيغيه Audemars Piguet



من دار أوديمار بيغيه Audemars Piguet للساعات الفاخرة، اخترنا ساعة رويال أوك Royal Oak المصممة من سحر الذهب الأبيض والمرصعة بالألماس.

نسقي هذه الساعة لإطلالة نهارية مع جينز وقميص أبيض، ولا تنسي حذاء الكعب للوك ترندي مفعم بالأناقة.

ساعة سيربنتي سيدوتوري Serpenti Seduttori من بولغاري Bvlgari

ساعة سيربنتي سيدوتوري Serpenti Seduttori من بولغاري Bvlgari



اخترنا من دار بولغاري Bvlgari واحدة من أجمل ساعات الذهب الأبيض للعام 2021، وهي ساعة ساعة سيربنتي سيدوتوري Serpenti Seduttori التي تعطي الوقت مظهراً أكثر فخامة، بينما تتألق بالبريق الأنيق لمكوناتها المشرقة. هي مرصعة بالألماس وذات تاج من الذهب الأبيض مرصع بحجر زفير مقطوع بأسلوب كابوشون.

اعمدي إلى تنسيق مجوهرات مرصعة بالحجر الأزرق عند ارتداء هذه الساعة.

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ساعة لايملايت غالا Limelight Gala من بياجيه Piaget

ساعة لايملايت غالا Limelight Gala من بياجيه Piaget



من دار بياجيه Piaget الراقي، اخترنا ساعة لايملايت غالا Limelight Gala التي تعيد للنساء تأويل رمز ساحر مطروح في عام 1973. تم تصميمها من الذهب الأبيض والألماس، وهي تجسّد كلاسيكيةَ نقيةَ مع لمسات عصرية.

تناسب هذه الساعة صاحبة الشخصية المفعمة بالأنوثة والنعومة.

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