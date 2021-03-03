صيحات جمالية عصرية من نور ستارز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 مارس 2021 04:35 مساءً - تنشر اليوتيوبر العراقية، نور ستارز، الكثير من الصور لإطلالاتها العصرية عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام، حيث تتبع لوكات مكياج مختلفة وغير اعتياديّة في الكثير من الأوقات، بالإضافة إلى تسريحات الشعر المميزة والمتناسبة مع الشابات، لذا سنقدّم لكُنَّ بعض الطرق المميزة من وحيها؛ لتطبقنها في مختلف إطلالاتكن.



تسريحات الضفائر من نور ستارز

تسريحات الضفائر (الصورة من انستغرام)



تبقى الضفائر من أجمل تسريحات الشعر على الإطلاق؛ فهي تتناسب مع جميع المواسم، وخاصة خلال الربيع والصيف، ولتتعرفي على صيحات عصرية من نور ستارز، يمكنك -عزيزتي- تطبيق الضفائر الرخوة والجذابة بأسلوب الضفيرة الهندية مع الشعر المرفوع في الأعلى لمظهر بسيط مناسب للإطلالات اليومية، وفي إطلالة أخرى سرحت شعرها بضفيرة طويلة مزينة بخيوط زهرية مع إكسسوارات زهرية لأعلى الشعر، وفي الإطلالة الثالثة تزينت بضفيرتين مُكملتين بخيوط بنفسجية جذابة للشعر.

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نور ستارز بالمكياج الغرافيكي

المكياج الغرافيكي (الصورة من انستغرام)



يشكّل مكياج العيون الغرافيكي خياراً رائعاً للسهرات الليلية وحفلات الشابات؛ لكونه يتَّسم بالعصرية ويمنحك إطلالة لافتة وغير تقليدية، ومن أبرز خيارات نور ستارز ظهرت بمكياج برونزي للعينين محدد باللون الأسود بأسلوب غرافيكي مميز، وأكملت مظهرها ببلاشر بني وطلاء لامع للشفاه، وفي مظهر صيفي بسيط أطلت بمكياج بني ناعم محدد بكحل أبيض بأسلوب غرافيكي ناعم مع طلاء الشفاه اللامع.



مكياج مميز للشابات

مكياج مميز للشابات (الصورة من انستغرام)

اعتمدت نور ستارز عدة إطلالات جريئة بالمكياج، وذلك باتباعها ألواناً عصرية متعددة؛ ففي أحدث إطلالاتها تجملت بمكياج برونزي للعينين مزين باللون الأحمر في أسفل العين مع رموش اصطناعية وطلاء الشفاه اللامع، وفي إطلالة أخرى تزينت بمكياج زهري ناعم ورسمت عينيها بالآيلاينر الأسود مع ستراس النجوم الصغيرة باللون الأبيض ودرجات الزهري لمظهر أنثوي مناسب للشابات، وفي مظهر مميز تجملت بمكياج أبيض مزين بالأسود على طريقة النمر في العينين، مع بلاشر وطلاء الشفاه باللون الزهري.



تطبيق اللون الزهري في المكياج والشعر

اللون الزهري (الصورة من انستغرام)



في إطلالة جريئة لجأت نور ستارز لتكمل مظهرها إلى تسريحة الشعر الزهري المنسدل مع الخصلات الأمامية المتناثرة، وربطت شعرها بذيل الحصان المرتفع بأسلوب ناعم إلى جانب المكياج المرتكز على درجات اللون الزهري الداكنة لتناسب لون بشرتها.

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