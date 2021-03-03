طريقة عمل ماسك الشبة للوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 مارس 2021 04:35 مساءً - البشرة النضرة والمشرقة، تحتاج الى روتين عناية خاص بها يُجدّد خلاياها، وبالتالي يقها من الجفاف وظهور التجاعيد المُبكرة. وليس هناك أفضل من استخدام المكوّنات الطبيعية لتحضير ماسكات العناية بالبشرة. ولعلّ أهمها ماسك الشبه للوجه، هذا المكوّن السحري الذي يعدّ من أفضل الماسكات الطبيعية للوجه؛ نظرًا لغناه بخصائص هامة وفعّالة تُساعد في ترطيب البشرة وشدّها. وفي الآتي، طريقة عمل ماسك الشبه للوجه، وكيفية استخدامه لبشرة أكثر إشراقًا ونضارة.



طريقة عمل ماسك الشبه للوجه بخطوات سهلة

أفضل ماسكات الشبه للعناية بالبشرة وشد الوجه

تألّقي ببشرة نضرة وصافية، من خلال تطبيق أفضل ماسكات الشبه للوجه:



ماسك الشبه لعلاج التجاعيد والهالات السوداء

يُفيد ماسك الشبه في التخفيف من الهالات السوداء

يعمل هذا الماسك على تخفيف الهالات السوداء تحت العين، وأيضًا تخفيف التجاعيد والخطوط الرفيعة، وطريقته كالآتي:

امزجي ملعقة كبيرة من الماء الفاتر، مع ملعقتين من مسحوق الشبه واحركيهم جيدًا للحصول على مزيج متجانس. ثم، وزّعي المزيج على الوجه، وأيضًا حول والهالات السوداء مع التدليك بلطف.

اتركي الماسك على وجهك لمدة عشر دقائق. ثم،, اغسليه بالماء الفاتر.

كرّري تطبيق هذا الماسك مرتين اسبوعيًا للحصول على النتيجة المرغوبة.

تابعي المزيد: ماسك الوجه الضوئي... جديد العناية بالبشرة

ماسك الشبه لشدّ بشرة الوجه

تُساعد الشبه في شدّ البشرة ومنحها النضارة والإشراق

يُساعد هذا الماسك في الحصول على بشرة مشدودة، وبالتالي تأخير ظهور التجاعيد. وطريقته كالآتي:

اخلطي بياض بيضة واحدة مع أربع ملاعق من مسحوق الشبه، للحصول على مزيج متجانس. ثم، ضعي الماسك على الوجه واتركيه لمدة نصف ساعة على الأقل. بعدها، اغسلي وجهك بالماء البارد ونشفّيه بالمنشفة القطنية، وسوف تلاحظين الفرق من أول استخدام لهذا الماسك.

تابعي المزيد: ماسك الجوافة للبشرة.. ستبهرك نتائجه



ماسك الشبه للتخلص من الرؤوس السوداء

ماسك الشبه للتخلّص من بثور الوجه

يُساهم هذا الماسك في إخفاء عيوب البشرة، وتخفيف ظهور الحبوب والبثور والروؤس السوداء. وطريقته كالآتي:

أضيفي ملعقة كبيرة من ماء الورد الى الشبه، واخلطيهما جيدًا حتى يصبح الخليط كالعجين، ومن ثم وزّعي الخليط على أماكن تواجد الرؤوس السوداء واتركي الخليط حتى يجف، واغسليه بالماء الفاتر.



فوائد الشبه للوجه والبشرة

فوائد الشبه للوجه

تُساعد في إخفاء التجاعيد، وعلامات التقدّم بالسن والخطوط الرفيعة، بخاصّة حول منطقة الفم والعينين.

تُساهم في إزالة الهالات السوداء في البشرة.

تزيد من مرونة البشرة.

تُساعد في تبييض وتفتيح لون البشرة .

. تُعالج البشرة وتحميها من البثور وحب الشباب.

تعمل على التخلص من الرؤوس السوداء.

تُساعد في تهدئة البشرة، ووقايتها من البكتيريا بعد إزالة الشّعر، فهي أيضًا تستخدم في صناعة الشّمع المخصص لإزالة الشعر.

تُساهم في شدّ الوجه ومنحه الإشراقة، فالشبه تعتبر بديلاً لكريمات شدّ البشرة.

تعمل على تضييق مسام الوجه، والتخلّص من الخلايا الجلدية الميتة والأوساخ العالقة فيها.



تابعي المزيد: ماسكات التفاح الأفضل لإعادة نضارة البشرة



الشبه في سطور

الشبه وخصائصها

الشبه او حجر الشب تُعتبر من المركبات الكيميائية، التي تتكوّن وبشكل رئيس من نوعين من الأملاح يعرفان بكبريتات البوتاسيوم والالمنيوم المائية، لذلك تُستخدم كعلاج فعّال لمشكلات الوجه والبشرة.

تتواجد الشبه بعدّة أشكال فمنها، ما هو رطب ومنها المستدير، الذي يُعد من أجود أنواع الشبه بالذات اللون الأبيض منه.

تُعتبر الشبه من المواد شائعة الاستخدام جدًا بخاصّة من فئة النساء؛ نظرًا لفوائدها الجمالية والعلاجية خصوصًا للبشرة، ويجب الحذر من كثرة استعمالها والتمييز بينها وبين الأنواع الأخرى الموجودة بالأسواق، حيث إنه يوجد كذلك شبه البوتاسيوم، وشبه الألمنيوم والصوديوم وهذه الأنواع تستخدم في تعقيم وتطهير المياه، وصباغة الجلود، وتثبيت ألوان الألبسة، وصناعة الإسمنت والمعادن ولها أضرارعلى الجهاز العصبي.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

تابعي المزيد: ماسك الموز للبشرة الجافة