برنامج سكر بنات:خلطات الشمندر لهالات أفتح وبشرة نضرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 مارس 2021 04:35 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر طريقة استعمال البنجر أو الشمندر بخلطات طبيعية تفيد بشرتك وتخفف من الهالات السوداء. جرّبي هذه الخلطات الممتعة واستفيدي منها لجمالك.

وصفة الشمندر لتخفيف الهالات السوداء:

لتخفيف الهالات السوداء

أنت بحاجة إلى عصير الشمندر المسلوق، وحليب بودرة وعسل.

قطن على شكل نصف قمر .

اخلطي المزيج وضعي بها القطن وثم في البراد مدة نصف ساعة، بعدها ضعي القطن على منطقة الهالات مدة 15 دقيقة .

اغسلي وجهك وشاهدي النتيجة.

خلطة تقشير البشرة:

خلطة تقشير البشرة:

لتقشير خلايا الجلد الميتة أنت بحاجة إلى : شرائح الشمندر والقليل من السكر.

ضعي السكر على شريحة الشمندر ودلكيها على وجهك بطريقة دائرية.

بعدها اغسلي وجهك بماء فاتر.

خلطة ترطيب البشرة والتخلّص من التجاعيد:

خلطة ترطيب البشرة

أنت بحاجة إلى زبادي لبن.

شمندر مبروش.

اخلطي المزيج جيداً وطبقيه على جهك 20 دقيقة بعدها اغسلي وجهك.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

تابعي المزيد: برنامج سكر بنات: ما هي فوائد الجاد رولر وكيفية وضع الكريمات بالتدريج

للمزيد من الخلطات لا تنسي متابعة سكربنات .