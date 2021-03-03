«الطفولة والأمومة» يرد على بلاغ والدة «طفلة الحشيش» ضد المجلس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس أدى دورة المنوط به وفق القانون في واقعة «طفلة الحشيش»، وذلك بعدما قدمت والدة الطفلة، ببلاغ للنائب العام ضد المجلس، اتهمته فيه بالتشهير بابنتها والبلاغ الكاذب.

وأضافت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن دور المجلس وفق القانون رصد كل الوقائع التي تخالف القانون فيما يخص الأطفال وتقديم مذكرة بها للجهات المختصة ومتابعتها، لافتة إلى أنها المجلس سوف يعد مذكرة لتقديمها للنيابة في هذه الواقعة.

واقعة طفلة الحشيش

وفي شهر نوفمبر من العام الماضي، تداول مقطع لرجل يمسك بطفلة وتدخن الحشيش، تبين من تتبع الفيديو، وناشريه أن هذا الشخص هو صديق والدة الطفلة، والذي يعيش معها دون زواج في أستراليا وهي مطلقة، وأمسك بالطفلة بينما كانت الأم تصور المقطع وتضحك هي الأخرى على تدخين الطفلة الحشيش في مشهد مؤلم.

قال محامي «إسلام.أ»، وهو الشخص الذي ظهر مع الطفلة في الفيديو إنه يبلغ من العمر 28 عامًا، وجرى تصوير الفيديو منذ 9 سنوات أي كان يبلغ من العمر 19 عاما حينها، وأنه يحمل الجنسية المصرية والأسترالية.

وأضاف أن موكله يعمل في استيراد قطع غيار السيارات وله أعمال بمصر وأستراليا التي يعيش فيها منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه فوجئ بتلقي موكله بلاغًا منذ شهرين مقدما من مجهول رفض ذكر اسمه، لمجلس الأمومة والطفولة بواقعة الفيديو، وجرى تحويل البلاغ للنيابة العامة.

وقال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، إن الفيديو جرى تصويره منذ 4 سنوات وليس جديدا، وحدث في أستراليا وليس في مصر، ولكنه جرى نشره فقط منذ شهرين، بعدما تم تسريبه من هاتف الأم، ويرجح أن زوجة والد الطفلة هي من سربته بسبب مشكلات بينهما.

وأضاف أن الواقعة أحيلت إلى نيابة الضواحي وقيدت برقم 3347 لسنة 2020، ووجهت النيابة استدعاء بالعنوان وتبين أن الشخص ليس موجودًا وحضر محاميا عنه، وقال إنه موجود خارج مصر وإن الفيديو جرى تصويره في أستراليا.

بلاغ من والدة الطفلة ضد الطفولة والأمومة

وفي تطور جديد عن الواقعة، تقدمت والدة الطفلة المعروفة إعلامية بـ«طفلة الحشيش»، ببلاغ للنائب العام ضد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وسيدة ومحاميها، اتهمتهم فيه بالتشهير بابنتها والبلاغ الكاذب في مقطع فيديو متداول ظهر فيه شخص يجبر طفلة على تدخين سيجارة «حشيش»، ويتحرش بها.

وقال رمضان أبو زيد، وكيل «رشا مراد»، ولية أمر ابنتها القاصرة «آلاء مراد»، أسترالية الجنسية، مقيمة بدولة استراليا، إن موكلته تقدمت ببلاغ رقم 1288 لسنة 2021 جنح الضواحى، ضد سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وزينة حازم سنكري زوجة والد إسلام أبو الحمد، وياسر قنطوش ممثل الدفاع عن الأخيرة اتهمتهم بالتشهير والبلاغ الكاذب.