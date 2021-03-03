«أحيي قلبي بالإيمان».. الرسالة الأخيرة لوالدة رضوى الشربيني قبل وفاتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الرسائل والحكم الدينية كانت أكثر ما يميز حساب هالة أنور، والدة الإعلامية رضوى الشربيني، التي توفيت بالأمس، متأثرة بمرضها بفيروس كورونا المستجد، الذي أصابها قبل أيام، لتسوء حالتها ويتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة حتى لحظاتها الأخيرة.

وكانت آخر ما نشرته الراحلة قبل وفاتها، جاء في 8 فبراير الماضي، وهو دعاء ديني «اللهم سبحانك أنت الحى لا إله إلا أنت، رب العالمين، لك الحمد في الأولى والآخرة، أحيي قلبي بالإيمان، وأطلق لساني بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عني، واجعلني من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة».

والدة رضوى الشربيني

هالة أنور عملت موظفة إدارية في جامعة عين شمس، ورغم تجاوزها سن الستين أصرت على إجراء رسالة الماجستير عن نهر النيل، وذلك في العام 2019، وحصلت على درجة الامتياز، بحسب حديث أحد أصدقائها.

ورغم معاناتها من مشاكل صحية في القلب والعمود الفقري، أصرت على مناقشة الرسالة وهي واقفة على قدمها.

وفاة والدة رضوى الشربيني

توفيت والدة الإعلامية رضوى الشربيني، أمس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أيام من معاناتها مع الفيروس اللعين.

وأعلنت «ياسمين حمدي» نبأ الوفاة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله والدة رضوى الشربيني».

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، نشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، آخر رسالة دعاء لوالدتها قبل رحيلها بساعات معدودة:«اللهم اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت».