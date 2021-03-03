رسالة غامضة من دينا الشربيني عن «الخيانة»: «لما تيجي من أقرب الناس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم مرور قرابة عامين على العرض الأول من مسلسل «زي الشمس» للفنانة دينا الشربيني، لكنها مازالت تستدعي نشر بعض لقطاته عبر حساباتها على "السوشيال ميديا»، فكان آخرها ما شاركت به متابعيها عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

ونشرت «دينا» مقطع فيديو من إحدى حلقات مسلسل «زي الشمس»، حين كشفت خيانة شقيقتها مع خطيبها، وعلقت على المشهد قائلة: «لما الخيانة تيجي من أقرب ناس».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات، مشيرين إلى علاقتها السابقة بالفنان عمرو دياب: «إيه اللي حصل بينك وبين عمرو» «معقول حبيبي مشيت» «ينفع كده يا هضبة» «بتلمحي على إيه» «ربنا يعوضك أنتي كسبتي حب الناس».

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

وخلال الأشهر الماضية، تداولت الأنباء حول انفصال الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني، عاطفيًا، حتى أكد مصدر مقرب بالفعل لـ«الوطن»، عن انفصالهما بعد سلسلة من الخلافات بينهما بسبب الغيرة الشديدة من دينا.

ورفض عمرو دياب وساطة فنان مصري كبير تدخل من أجل إنهاء الأزمة التي حدثت بين «الهضبة» والفنانة دينا الشربيني وعلى إثرها انفصل الاثنان بعد ارتباط عاطفي دام أكثر من 3 سنوات.