الامارات | صحيفة القبس: لا تُهم «غسل أموال» لتطبيق «بوتيكات»

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة القبس: لا تُهم «غسل أموال» لتطبيق «بوتيكات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة «القبس» الكويتية، اليوم، إن التقارير النهائية للنيابة العامة، بشأن شركة تطبيق «بوتيكات»، خلت تماماً من تُهم «غسل الأموال». وأكدت مصادر للصحيفة أن التهم النهائية اقتصرت على بعض المخالفات التجارية فقط، بعد أن حققت النيابة في تقارير لجنة الخبراء المكلفة بالملف، وعدد من التقارير الأخرى. وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الخبراء قامت بفحص الأوراق والمستندات، وسجلات الشحن الدولي، والسجلات الخاصة بالشركة والموردين والعملاء. يشار إلى أن أرصدة «بوتيكات» البنكية لاتزال مجمّدة منذ أكثر من ستة أشهر، حيث يرتبط قرار فتح الأرصدة بتقرير لجنة الخبراء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news