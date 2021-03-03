احذر.. تغيرات الأظافر قد تكون علامة إنذار من هذه الحالة المميتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعتبر مرض الكبد الدهني من أخطر الأمراض التي يمكن أن تصيب جسم الإنسان، ويأتي نتيجة تراكم الدهون في الكبد، وقد تشيرالتغييرات في الأظافر إلى أن هناك مشكلة في هذا العضو الهام في جسم المرء، حسبما ذكر موقع express.

ولا تظهر أعراض هذا المرض في البداية لدى الغالبية العظمى من الأشخاص، وقد تظهر الأعراض فقط عندما يتسبب مرض الكبد الدهنيفي تليف الكبد، ويحدث تندب ناجم عن تلف الكبد على المدى الطويل.

بينما تشمل العلامات التحذيرية الأخرى لمرحلة مرض الكبد الدهني المتأخر ما يلي:

-اليرقان "اصفرار العينين والجلد"

-استسقاء "سائل في تجويف البطن"

-تضخم الطحال "تضخم الطحال"

كيف يتم تشخيص الكبد الدهني غير الكحولي

وفقًا لـ NHS ، غالبًا ما يتم تشخيص الكبد الدهني بعد أن ينتج عن اختبار الدم المسمى "اختبار وظائف الكبد" نتيجة غير طبيعية ويتماستبعاد حالات الكبد الأخرى، مثل التهاب الكبد، ولكن كما يشرح الجسم الصحي، لا تلتقط اختبارات الدم دائمًا الإصابة بالكبد الدهني،بينما قد يتم رصد الحالة أيضًا أثناء الفحص بالموجات فوق الصوتية للبطن.

هل هناك خطر؟

وفقا للمقال فمن غير الواضح سبب تراكم الدهون في الكبد عند بعض الأشخاص بينما لا يتضح بالنسبة لآخرين، وبالمثل، هناك فهم محدودلسبب تطور التهاب الكبد الدهني الذي يتطور إلى تليف الكبد، الذي يشمل هذه الأعراض:

-زيادة الوزن أو السمنة

-مقاومة الأنسولين، حيث لا تمتص الخلايا السكر استجابةً لهرمون الأنسولين

-ارتفاع نسبة السكر في الدم (فرط سكر الدم)، مما يشير إلى مقدمات السكري أو داء السكري من النوع 2

-مستويات عالية من الدهون، وخاصة الدهون الثلاثية، في الدم.

وتوضح Mayo Clinic أن هذه المشاكل الصحية مجتمعة تعزز ترسب الدهون في الكبد، وبالنسبة لبعض الناس، تعمل هذه الدهون الزائدةكسم لخلايا الكبد، مما يتسبب في التهاب الكبد، مما قد يؤدي إلى تراكم النسيج الندبي في الكبد.

كيفية علاج الكبد الدهني

تقول الهيئة الصحية إنه لسوء الحظ، لا توجد أي علاجات محددة بعد، لكن سيشجع الطبيب الحالة على إجراء تغييرات على نمط الحياة لمنعتدهورها.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك العديد من الأدوية المفيدة في إدارة المشاكل المرتبطة بالكبد الدهني، وتشمل هذه الأدوية المستخدمة لعلاج:

-ضغط دم مرتفع

-عالي الدهون

-داء السكري من النوع 2.