تناول اللحوم والدواجن 3 مرات أسبوعيا يسبب مخاطر صحية.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشف دراسة حديثة، أن هناك مخاطر صحية على الأشخاص الذين يتناولون اللحوم والداوجن بانتظام.

وأوضحت الدراسة التي أنجزتها جامعة أكسفورد البريطانية، أن هؤلاء الأشخاص هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة، فعند 70 جراما من اللحوم - المصنعة أو غير المصنعة - فيصبحون عرضة أكثر من أقرانهم لخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15 في المئة، و30 في المئة بمرض السكري و31 في المئة بالالتهاب الرئوي.

وقالت الدراسة إن هذه المخاطر تنطبق أيضا على عشاق الدواجن، مشيرا إلى أن النتائج تم التوصل إليها بعد تحليل بيانات ما يقرب من نصف مليون بريطاني. واستمرت الدراسة 10 سنوات، وفقا لـ"سكاي نيوز".

كما كشفت البيانات أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع هم أكثر عرضة للتدخين وشرب الكحول والسمنة.

وتشير هذه النتائج إلى الارتباط المهم بين المشكلات الصحية واللحوم، على اعتبار أن هذه الأخيرة من المصادر الرئيسة للأحماض الدهنية المشبعة.

وقال المؤلف الرئيسي للبحث الدكتور كيرين بابير، من جامعة أكسفورد: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم العلاقة السببية بين اللحوم والأمراض المزمنة الخطيرة.. وإذا كان الأمر كذلك سنعرف إلى أي مدى يمكن الوقاية من هذه الأمراض عن طريق تقليل استهلاك اللحوم".