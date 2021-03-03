حافظ على صحتك.. إليكم 5 أسباب لصعوبة إنقاص الوزن مع تقدم العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بغض النظر عن عمرك أو صغر سنك، فإن الحفاظ على وزن صحي أمر ضروري ومهم، يساعد في القضاء على مخاطر الأمراض المزمنةوهو مفتاح العيش بأسلوب حياة صحي.

مع تقدمك في العمر، يصبح فقدان الوزن صعبًا للغاية، نظرًا للزيادة في مستوى التوتر والتغيرات في الهرمونات، يمكن للعديد من العوامل أنتعطل أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن، إليكم 5 أسباب لصعوبة إنقاص الوزن مع تقدم العمر، وفقا لموقع " timesofindia".

التغيرات الهرمونية

التغيرات الهرمونية هي جزء من الشيخوخة في كل من الرجال والنساء، بينما تعاني النساء من تغيرات في مستويات الهرمونات بسببانقطاع الطمث أو انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، يتعرض الرجال لانخفاض في مستويات هرمون التستوستيرون مع تقدمهم فيالسن، يمكن لهذه التقلبات أن تجعل من الصعب على الرجال والنساء الالتزام بنظام غذائي سليم والالتزام بنمط حياة صحي، مما يؤدي إلىزيادة الوزن.

فقدان العضلات بسبب الشيخوخة

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care ، تبدأ كتلة العضلات في الانخفاضبنسبة 3 إلى 8٪ كل عقد بعد سن الثلاثين، ويمكن أن يصاحب ذلك حالات طبية أخرى مثل التهاب المفاصل الذي يؤدي إلى زيادة انخفاضفي كمية العضلات في الجسم، لذلك، في حين أن العضلات تستخدم سعرات حرارية أكثر من الدهون، مع استنفاد كتلة العضلات، فمنالمرجح أن تصبح السعرات الحرارية غير المحترقة دهونًا، مما يجعلك تكتسب المزيد في هذه العملية.

استنزاف التمثيل الغذائي

بسبب انخفاض كتلة العضلات، من المقرر أن ينخفض معدل الأيض أيضًا، وجود المزيد من الدهون وعضلات أقل يقلل من حرق السعراتالحرارية، بالإضافة إلى ذلك، يميل كبار السن إلى اللجوء إلى أسلوب حياة غير نشط، مما يتسبب في ضرر أكبر من أي نفع، وهذا بدورهيؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي بشكل أكبر.

الإجهاد وعدم النوم بشكل كاف

يمكن أن يؤدي التوتر والإجهاد الذي تتم إدارته بشكل سيء والنوم غير الكافي إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول التي تحفز شهيتك وتؤديإلى زيادة الوزن.

نشاط بدني أقل

مع التقدم في السن، تميل الحياة إلى أن تتمحور حول ساعات العمل المزدحمة والتنقلات التي تستغرق وقتًا طويلاً وغير ذلك، لذلك، يصبحتخصيص وقت لممارسة التمارين أمرًا صعبًا للغاية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن مع تقدمك في العمر، ومع ذلك، من المهم أن تخصصوقتًا للأنشطة البدنية مثل المشي و اليوجا وركوب الدراجات.