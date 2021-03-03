رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة على نغمات «أماكن السهر»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نشرت الفنانة رانيا منصور، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو مدته عدة ثوانٍ قليلة، ظهرت خلاله بإطلالة أنيقة.

وخلال الفيديو الذي تخلله أنغام أغنية الفنان عمرو دياب «أماكن السهر»، ظهرت «رانيا» مرتدية «جامب سوت» سوداء قصيرة فوق الركبة، ولملمت شعرها إلى الخلف.

وسرعان ما تفاعل المتابعون مع الفيديو، فجاء من بين التعليقات، «جميلة جدا»، «إيه العسل والحلاوة دي».

رانيا منصور بإطلالة جريئة في دبي

وخلال نوفمبر الماضي، ظهرت الفنانة بإطلالة جريئة لها، خلال تواجدها في مدينة دبي، حيث ارتدت «كاش مايوه» شفاف من اللون الأسود المنقوش، وأسفله مايوه، ونشرت عددا من الصور لها على حمام السباحة، وداخله، وكتبت عليها: «صباح الخير».

ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيها، حيث جاء ذلك عبر الإعجابات والتعليقات، التي كان من بينها، «زي القمر»، «جميلة».

معلومات عن رانيا منصور

- من مواليد مايو عام 1986، أي تبلغ من العمر 35 عاما.

- بدأت حياتها الفنية من خلال مشاركتها في الإعلانات كموديل.

- درست بكلية الآداب.

- جاءت بدايتها التمثيلية من خلال مشاركتها في فيلم «شباب في الممنوع».

- توالت مشاركتها الفنية، ما بين السينما والدراما، فجاء من بينها، «اختفاء»، «ضد مجهول»، «وضع أمني»، «حارة اليهود»، «أنا شهيرة أنا الخائن».

- شقيقتها التوأم هي الممثلة نورهان منصور، والتي تماثلها في الشبه تماما.

- يتابعها عبر حسابها بتطبيق «انستجرام»، 2 مليون شخص.

- تتميز بمشاركة متابعيها عدد من إطلالتها المختلفة.